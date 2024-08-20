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記協新聞自由指數業內評分新低 公眾評分微升 學者：23條辯護條文未釋記者憂慮

【明報專訊】香港記者協會公布最新《2023年度新聞自由指數調查報告》，指數繼續處於低位，新聞從業員及公眾評分分別為25及42.2分（滿分100），前者為有調查以來新低，亦是連續5年下跌。調查結果顯示，逾九成受訪新聞從業員認為《基本法》23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害，中大新聞與傳播學院教授李立峯認為調查反映即使法例加入公眾利益辯護條文，不足以化解記者憂慮，如何定義公眾利益仍不確定。

記協今年3至5月訪問251名新聞從業員，同時委託香港民意研究所於今年3月訪問1007名18歲或以上香港居民。調查結果顯示，新聞從業員對本港新聞自由給予25分，按年下跌0.7分；公眾評分42.2分，按年微升0.8分。53%受訪公眾及92%受訪新聞業界認為過去一年新聞自由倒退。

指「23條損害大」佔比

業界逾九成 公眾近四成

調查同時問到23條立法對新聞自由的影響，新聞業界及公眾的取態差異明顯，認為23條對新聞自由造成頗大或極大損害的新聞從業員達92%，認為損害頗大或極大的公眾則近四成。記協認為23條立法諮詢期較短，社會未見熾熱討論，加上部分市民謂新聞自由已受《港區國安法》限制，認為23條對新聞自由有實質影響的公眾較少。

李立峯分析，一般市民未必認知23條對新聞工作實際影響。對於業界大多數指23條損新聞自由，李稱即使國家秘密罪加入公眾利益辯護條文，仍難化解業界憂慮，例如法庭如何定義公眾利益仍不確定。

江玉歡冀政府多與傳媒溝通

過去3年新聞自由指數低位徘徊，李指業界評分兩年累跌1.2分屬輕微，整體評分趨向穩定，源於近年新聞界再沒出現震盪，23條立法後未見即時影響。不過他指出，大多數公眾和新聞業界均認為新聞自由倒退，反映社會對新聞自由前景依然悲觀。

立法會選委界議員江玉歡則認為新聞業界需時適應23條，避免「危險位置」，自言平時評論也留意會否觸犯國安法律，「記者憂慮是正常」。她期望政府多與傳媒溝通，「不要有事才講」。

10項影響新聞自由的因素中，新聞業界就「批評特區政府時有顧忌」及「法例確保可獲取所需資訊」的評分下跌，分別跌0.4及0.3分。記協主席鄭嘉如認為近年政府不時就傳媒報道澄清或譴責，加劇寒蟬效應，批評者有時是保安官員，令人憂慮會執法，「大家擔心如果報道或文章寫得太出、太明顯，批評太刺耳，會引來反效果」。對於業界關注法例不能保障獲取所需資訊，她指收緊查冊令人質疑當局以行政手段限制新聞自由。

逾九成受訪業界認為黎智英案開審及3名曾採訪反修例運動的外國記者被拒入境，對新聞自由損害頗大或極大；逾八成新聞從業員表示，《南華早報》記者在北京採訪後失蹤及《明報》結束尊子漫畫專欄，亦造成頗大或極大損害。

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