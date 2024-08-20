記協新聞自由指數業內評分新低 公眾評分微升 學者：23條辯護條文未釋記者憂慮

記協今年3至5月訪問251名新聞從業員，同時委託香港民意研究所於今年3月訪問1007名18歲或以上香港居民。調查結果顯示，新聞從業員對本港新聞自由給予25分，按年下跌0.7分；公眾評分42.2分，按年微升0.8分。53%受訪公眾及92%受訪新聞業界認為過去一年新聞自由倒退。

指「23條損害大」佔比

業界逾九成 公眾近四成

調查同時問到23條立法對新聞自由的影響，新聞業界及公眾的取態差異明顯，認為23條對新聞自由造成頗大或極大損害的新聞從業員達92%，認為損害頗大或極大的公眾則近四成。記協認為23條立法諮詢期較短，社會未見熾熱討論，加上部分市民謂新聞自由已受《港區國安法》限制，認為23條對新聞自由有實質影響的公眾較少。

李立峯分析，一般市民未必認知23條對新聞工作實際影響。對於業界大多數指23條損新聞自由，李稱即使國家秘密罪加入公眾利益辯護條文，仍難化解業界憂慮，例如法庭如何定義公眾利益仍不確定。

江玉歡冀政府多與傳媒溝通

過去3年新聞自由指數低位徘徊，李指業界評分兩年累跌1.2分屬輕微，整體評分趨向穩定，源於近年新聞界再沒出現震盪，23條立法後未見即時影響。不過他指出，大多數公眾和新聞業界均認為新聞自由倒退，反映社會對新聞自由前景依然悲觀。

立法會選委界議員江玉歡則認為新聞業界需時適應23條，避免「危險位置」，自言平時評論也留意會否觸犯國安法律，「記者憂慮是正常」。她期望政府多與傳媒溝通，「不要有事才講」。

10項影響新聞自由的因素中，新聞業界就「批評特區政府時有顧忌」及「法例確保可獲取所需資訊」的評分下跌，分別跌0.4及0.3分。記協主席鄭嘉如認為近年政府不時就傳媒報道澄清或譴責，加劇寒蟬效應，批評者有時是保安官員，令人憂慮會執法，「大家擔心如果報道或文章寫得太出、太明顯，批評太刺耳，會引來反效果」。對於業界關注法例不能保障獲取所需資訊，她指收緊查冊令人質疑當局以行政手段限制新聞自由。

逾九成受訪業界認為黎智英案開審及3名曾採訪反修例運動的外國記者被拒入境，對新聞自由損害頗大或極大；逾八成新聞從業員表示，《南華早報》記者在北京採訪後失蹤及《明報》結束尊子漫畫專欄，亦造成頗大或極大損害。