灣區手記：白牌車 ／文：尚東美

有次坐車，正跟司機聊着高溫問題，忽然他問：「你看前面那輛車的車牌是不是白色的？」看其所指方向，果然是一塊白色車牌，大家都嘖嘖稱奇。為什麼會奇怪呢？因為內地的車牌顏色有嚴格規定，大體分5種，分別是一般燃油汽車用的藍色、新能源汽車用的綠色、貨車及公交用的黃色、使館車及中港中澳車用黑色、軍車警車和政府車則用白色，然而我們看到的白牌車，既不是軍車警車，也不像是政府部門用車。

正納悶之時，司機又問：「啊，這白色怎麼好像又帶了點綠色。」後來有機會爬頭，看到那輛白牌車車頭的車牌上半白下半綠，這一刻才恍然大悟，很大可能是長期暴曬，熱到顏色變白了。

這好像是笑話，但早前看新聞說，日本有餐廳放在店外展示的食物模型被熱溶了，可知今年這高溫天實在不是開玩笑，有時候晚上出門，吹拂臉上的風也是燙的。雖然比起一些需要長期戶外工作的工種，記者不一定需要時常外出或在室外工作，但每次看到同事出去採訪，都總不免要提醒帶傘和多喝水，也盡量避免安排太多要長期在外面的工作，畢竟中暑可不是開玩笑啊。

文：尚東美