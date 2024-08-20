明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：白牌車 ／文：尚東美

【明報專訊】廣州今年夏天熱得教人心寒，有好幾次實在沒法忍受在室外暴曬着等車，只有躲進商場，待車到了才出去，雖然要網約車司機等候，但對方表示理解：「在外頭站幾分鐘都會中暑啊。」

有次坐車，正跟司機聊着高溫問題，忽然他問：「你看前面那輛車的車牌是不是白色的？」看其所指方向，果然是一塊白色車牌，大家都嘖嘖稱奇。為什麼會奇怪呢？因為內地的車牌顏色有嚴格規定，大體分5種，分別是一般燃油汽車用的藍色、新能源汽車用的綠色、貨車及公交用的黃色、使館車及中港中澳車用黑色、軍車警車和政府車則用白色，然而我們看到的白牌車，既不是軍車警車，也不像是政府部門用車。

正納悶之時，司機又問：「啊，這白色怎麼好像又帶了點綠色。」後來有機會爬頭，看到那輛白牌車車頭的車牌上半白下半綠，這一刻才恍然大悟，很大可能是長期暴曬，熱到顏色變白了。

這好像是笑話，但早前看新聞說，日本有餐廳放在店外展示的食物模型被熱溶了，可知今年這高溫天實在不是開玩笑，有時候晚上出門，吹拂臉上的風也是燙的。雖然比起一些需要長期戶外工作的工種，記者不一定需要時常外出或在室外工作，但每次看到同事出去採訪，都總不免要提醒帶傘和多喝水，也盡量避免安排太多要長期在外面的工作，畢竟中暑可不是開玩笑啊。

文：尚東美

相關字詞﹕中暑 高溫 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

4款廁紙「抗拉」強 難冲散或塞廁 參考內地標準 消委：有指定測試方法較客觀
4款廁紙「抗拉」強 難冲散或塞廁 參考內地標準 消委：有指定測試方法較客觀
5款抽油煙機未符安全標準
5款抽油煙機未符安全標準
首7月百宗運動鞋投訴 籲留意退換貨條款
首7月百宗運動鞋投訴 籲留意退換貨條款
開車撂倒乘客 揭小巴司機涉酒駕 吹波超標逾兩倍被捕 運署：已促營辦商調查或處分
開車撂倒乘客 揭小巴司機涉酒駕 吹波超標逾兩倍被捕 運署：已促營辦商調查或處分
警司涉非禮案事主：曾扮忙避接送 續死纏爛打
警司涉非禮案事主：曾扮忙避接送 續死纏爛打
自閉青年女排賽辱國歌囚8周 官：自行停藥無悔意
自閉青年女排賽辱國歌囚8周 官：自行停藥無悔意
超市高買 《試當真》滕毅康罰3000
超市高買 《試當真》滕毅康罰3000
私家車凌晨闖輕鐵軌 涉偷車兩人棄車逃
私家車凌晨闖輕鐵軌 涉偷車兩人棄車逃
連環捱撞捲車底 六旬翁昏迷
連環捱撞捲車底 六旬翁昏迷
向無票客索賄 金巴散工囚10周
向無票客索賄 金巴散工囚10周
記協新聞自由指數業內評分新低 公眾評分微升 學者：23條辯護條文未釋記者憂慮
記協新聞自由指數業內評分新低 公眾評分微升 學者：23條辯護條文未釋記者憂慮
指中大政政重組倉卒 系會爭取保留原課程
指中大政政重組倉卒 系會爭取保留原課程
乘法院判決 議員倡為去中心化自治組織立法
乘法院判決 議員倡為去中心化自治組織立法
非中國籍回鄉證 累計3萬人申請
非中國籍回鄉證 累計3萬人申請
失業率高行業停輸勞否 孫玉菡：已保障本地工
失業率高行業停輸勞否 孫玉菡：已保障本地工
征奧港將明早巴士巡遊 體院至添馬 部分離港訓練未齊腳 將與學生交流
征奧港將明早巴士巡遊 體院至添馬 部分離港訓練未齊腳 將與學生交流
海園熊貓館籌擴建 料3年內完工
海園熊貓館籌擴建 料3年內完工
統戰部長石泰峰抵港 今出席促進統一大會
統戰部長石泰峰抵港 今出席促進統一大會
中聯辦副主任盧新寧平調廣西
中聯辦副主任盧新寧平調廣西
九巴apm闖限高線道撞天花 同位置5宗
九巴apm闖限高線道撞天花 同位置5宗
輸維修合約後拒供氧對方 醫氧壟斷商被控濫用權勢 辯稱突大量訂購有權不接 競委指曾凍結戶口
輸維修合約後拒供氧對方 醫氧壟斷商被控濫用權勢 辯稱突大量訂購有權不接 競委指曾凍結戶口
屠龍案官續引導陪審 提控辯爭拗串謀起點
屠龍案官續引導陪審 提控辯爭拗串謀起點
狗患皮膚病久未就醫 六旬犬主虐畜罪成
狗患皮膚病久未就醫 六旬犬主虐畜罪成
遊艇着火殃及3船
遊艇着火殃及3船
過路翁捱撞命危 的士司機被捕
過路翁捱撞命危 的士司機被捕
灣區熱搜：共享充電寶投訴增 粵消委查陷阱 收費不合理 易借難還 充電慢
灣區熱搜：共享充電寶投訴增 粵消委查陷阱 收費不合理 易借難還 充電慢
【Emily】話歷史未得應有重視保護 新社聯倡離島建抗戰史旅遊線
【Emily】話歷史未得應有重視保護 新社聯倡離島建抗戰史旅遊線
【Emily】北大嶼感染控制中心將拆 團隊回顧保養「摸石頭過河」
【Emily】北大嶼感染控制中心將拆 團隊回顧保養「摸石頭過河」
【Emily】「醫生世家」梁熙明白醫者壓力 撐建第三醫學院
【Emily】「醫生世家」梁熙明白醫者壓力 撐建第三醫學院
【Emily】港鐵內地業務總監 黃琨暐任昂坪360主席
【Emily】港鐵內地業務總監 黃琨暐任昂坪360主席
【Emily】再出發大聯盟話劇 講鄧稼先核武史
【Emily】再出發大聯盟話劇 講鄧稼先核武史
【Emily】姚明高人一等 記招低頭入場
【Emily】姚明高人一等 記招低頭入場