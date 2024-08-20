灣區熱搜：共享充電寶投訴增 粵消委查陷阱 收費不合理 易借難還 充電慢

明報記者 王佩凡

據廣東省消委會統計，今年以來，省消委會以及廣州、深圳兩市消委會共受理共享充電寶消費投訴2855宗，且近年相關投訴有增加趨勢。為此省消委會今年6月舉行了一次共享充電寶消費體察，就市面街電、美團充電寶、怪獸充電、小電等共享充電寶企業的收費合規合理、借還便利、產品質量性能三方面做調查，發現這些企業在三個方面都存在問題。

中國電子商會上半年收1.5萬投訴

另據中國電子商會旗下的消費服務保障平台「消費保」統計，今年上半年平台共收到共享充電寶相關投訴逾1.5萬宗，涉款151萬元（人民幣，下同）；而在新浪旗下黑貓投訴的處理平台上，關於充電寶的投訴最多就是「惡意扣款」，涉及的品牌幾乎涵蓋所有充電寶企業。

綜合上述平台收到的投訴，共享充電寶問題主要有三點。第一是收費，雖然各品牌都做到明碼標價，且免收押金，但同一品牌在不同門店或不同區域在收費標準、計價方式等不一；此外，多數品牌的「不足1小時按1小時收費」不合理，且沒設置免費時段，當充電寶從租借櫃中拿出來的瞬間就開始計費，就算該充電寶出問題無法充電而要退還，用戶還是需要支付租借費用。針對此情况，今年3月深圳市消委會曾發布共享充電寶行業自律公約，要求充電免費時長統一為5分鐘，並約定租借充電寶的計價時間以半小時為單位，但據公開信息，僅街電、搜電、來電、倍電、怪獸充電、美團充電寶、瞎充共7家企業簽署該公約。

有客服處理投訴「答非所問」

惡意扣款及客服問題也受消費者關注。不少投訴反映充電寶歸還後，沒收到平台的歸還提示，還繼續被收費，甚至被平台以「未歸還」為由，被迫「買下」明明已歸還的充電寶。如欲聯繫客服處理，則多數平台沒提供客服電話，只能網上與「人工客服」溝通，但人工客服只能解決簡單問題；有部分提供客服電話的，要麼長期沒人接聽，要麼服務水平不高，省消委會甚至批評某企業的客服人員在處理投訴時「答非所問」。

難歸還及充電慢也是最常見投訴，此前網上流傳短片，深圳一名女子找了50公里，都找不到一個有空位插槽的租借櫃，充電寶又一直計費，聯絡客服又沒回應，結果怒砸充電寶泄憤。除了沒空位歸還，省消委會亦指出，部分品牌的租借櫃位置定位有誤，或者是顯示有租借櫃實際上卻沒有的問題存在。另外，省消委會測試各品牌充電寶的性能，發現以同一手機充電15分鐘，充電量從3%到22%不等，就算是同一品牌的充電寶也存在較大差距，且一些聲稱能「快充」的，實際充電速度並不快。

為避免糾紛，中國電子商會建議，在使用共享充電寶時除了要了解計費方式和使用規則、選擇信譽好的服務商外，歸還時一定要注意是否已獲確定，遇到不合理收費、設備故障等，保留截圖、影片等相關證據；如與客服協商不成，可向消委會或第三方平台投訴。