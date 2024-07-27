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港聞

港聞二

公院需久等 兩基金擬資助千SEN童私家診治

【明報專訊】有特殊教育需要（SEN）學童輪候公營醫療服務的時間以年計，11歲的Ian自新冠疫情後恢復面授課堂多次遭老師投訴，例如指他破壞廁所門鎖及「坐不定」，母親蔡太早於去年2月為Ian申請輪候公立醫院服務，冀早日診斷，惟需排期至今年12月，蔡太直言「你每日聽到這些（投訴），壓力都好大！」Ian後來獲港安醫院慈善基金資助，經診斷為專注力不足過動活躍症（ADHD），接受治療後現時在校行為已較受控，更成為足球校隊守門員，從「救波」中獲得成功感。愛望基金與港安醫院慈善基金（司徒拔道）本月底將再推出資助計劃，預計惠及1000名SEN學童。

港安醫院（司徒拔道）精神科專科醫生黃汝明稱，0至6歲兒童的腦部發展最迅速，但任何時間介入治療亦屬最佳治療。她又稱，學校支援對SEN學童尤其重要，建議學校掌握每個學童的狀况，例如是什麼聲響或環境條件令學生焦慮，再相應調適，舉例有國際學校特設休息室讓學生平伏情緒。

涵ADHD自閉焦慮等

愛望基金與港安醫院慈善基金（司徒拔道）本月底推出「心智多樣化」頻譜—兒童成長發展綜合資助計劃，預計為1000名SEN學童診斷和治療。計劃將提供精神科會診，診斷範圍包括ADHD、自閉症譜系障礙及焦慮症等，每節收費320元；亦提供臨牀心理學家及言語治療師等專職醫療服務，每節100元，綜援家庭可獲全額資助。

港安醫院慈善基金（司徒拔道）項目總監梁瑋莉表示，坊間SEN學童私家診症費用高昂，以Ian為例，每月約見一次精神科醫生，緊急情况則需每兩周約見一次，單計會診費用一年便達五六萬元。梁說，該計劃設入息審查，四人家庭入息上限4萬元，有意申請者須遞交公立醫院發出的新症排期紙，又或教育心理學家初步評估及學校轉介信等證明文件；治療時間最長兩年，以銜接公營醫療系統。

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