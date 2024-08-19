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港聞

港聞二

調查指六成工人反對 工聯會促凍結外勞輸入

【明報專訊】建造業近期發生多宗欠薪事件或有建築商清盤。工聯會一項有關本地就業的調查發現，從事建造業的會員中有16.2%失業，整體受訪工友有六成不認同政府透過擴大輸入外勞補充勞動力。工聯會建議因應建造業工程量減少及開工不足，凍結行業輸入勞工特別計劃，又敦促政府制訂煞停和減少外勞機制，以保障本地工人優先就業。

三成稱收入減少

五成憂就業前景

工聯會權益委員會今年7月透過問卷訪問3288名會員，了解其就業情况及擴大輸入外勞的影響。結果顯示，從事建造業的433名受訪者有70人失業，佔比16.2%，僅次於零售業（20.2%）及飲食（19.4%）。

整體受訪者中，近三成表示收入減少，近五成擔憂就業前景。六成受訪者不認同或十分不認同政府透過擴大輸入外勞來補充勞動力，主要認為外勞減少本地工人就業機會及壓低本地薪酬。

工聯會理事長黃國引述立法會數據稱，去年9月勞工處推行「補充勞工優化計劃」，包括暫時「解凍」26個職位不可輸入外勞的規定，截至今年4月30日的9個月內批出1277宗申請，涉及8586名勞工。政府去年亦推出建造業輸入勞工計劃，1.2萬個配額中，發展局已批出7917個申請。

為保障本地工人就業，工聯會促請政府制訂煞停及減少外勞機制，並凍結行業輸入勞工特別計劃，同時建議政府定期公開輸入外勞企業資料以便監察、優先提高人手短缺行業的薪酬待遇，以及推動本地就業優先政策。

相關字詞﹕外勞 失業 失業率 建造業 工聯會

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