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港聞

港聞二

少年開緊急出口致港鐵停駛 涉違例警追緝

【明報專訊】一名男子昨日凌晨乘搭港鐵觀塘線尾班車，在九龍灣站打開車尾駕駛室門及緊急出口斜道後，循平常車門離去，列車受事件影響停駛，案件列「違反香港鐵路附例」，警方正追緝一名涉案少年。實政圓桌立法會議員田北辰稱，事件令乘客無法乘搭尾班車回家，港鐵宜考慮公眾安全，在每卡車廂安裝閉路電視，以增阻嚇。

疑惡作劇 經車門離開

警方昨凌晨1時許接報，港鐵一列由黃埔開至調景嶺的尾班車駛至九龍灣時，車尾駕駛室門及緊急出口斜道遭打開。警方到場後在車站內外搜索，案件列違反香港鐵路附例，至截稿前無人被捕，案發動機待查。警方正追緝一名年約16至18歲、當時身穿黑衫黑褲的男子。據悉，事件不排除為惡作劇。

彩虹至調景嶺站一度停

港鐵回覆查詢稱，當時車長收到車尾駕駛室及緊急出口斜道打開的警報，職員上車查看並確認有關情况。車務控制中心隨即報警，按既定程序即時暫停列車駛進九龍灣站，職員檢查路軌範圍，確保無乘客逗留。處理事件期間，觀塘線由彩虹站往調景嶺站段列車服務暫停。職員協助受影響乘客轉乘其他交通工具離開。翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾駕駛室門，再推開車尾緊急出口斜道後，經正常上落車門離開車廂。

港鐵呼籲，緊急出口斜道只限於緊急情况及在港鐵職員或緊急救援人員指示下使用；如非緊急，乘客切勿自行打開，否則有關行為違反「香港鐵路附例」，最高可罰款5000元。

田北辰於社交平台發文稱，事件在尾班車發生，受影響乘客相對較少，但因港鐵按機制停駛，乘客無法乘尾班車回家，強調自私行為不能姑息。他提到，港鐵現未為每卡車廂安裝閉路電視，認為公眾安全比私隱更重要，建議安裝以增阻嚇，「咁樣有起咩事上嚟都即刻有證據拉人」。

相關字詞﹕香港鐵路附例 田北辰 港鐵

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