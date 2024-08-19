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港聞

港聞二

馬頭圍道15廈面臨重建 無一遵驗樓消防令

【明報專訊】市建局月初啟動土瓜灣馬頭圍道/落山道重建項目，有業主稱已支付樓宇維修首期費用，認為現時宣布重建是浪費業主金錢。市建局行政總監韋志成稱，該項目範圍共有15幢樓宇，全部未遵從屋宇署或消防處發出的法定命令，包括強制驗樓令及消防安全指示等，個別大廈甚至逾10年未跟進。韋認為業主抱着等待收購重建而漠視樓宇維修責任和公眾安全是錯誤心態，勸喻勿因樓宇被納入重建而終止維修工程，否則樓宇老化只會愈來愈嚴重。

9幢維修未達標

個別逾10年未跟進

韋志成昨日發表網誌稱，馬頭圍道項目範圍共有15幢樓宇，樓高3至9層，市建局團隊於項目啟動前實地視察樓宇內外公共地方，包括外牆、懸臂式構件、天面及樓梯等，評估樓宇狀况；結果顯示有9幢樓宇屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」，反映大廈部分公用地方出現滲水、牆身裂紋、石屎剝落等老化情况。

市建局又發現，15幢樓宇均收到屋宇署或消防處發出的法定命令，包括強制驗樓令、渠務修葺令、危險建築物命令和消防安全指示等，全未遵從，個別大廈收到相關命令至今逾10年仍未跟進。

韋說，項目範圍內樓宇沒即時危險，但業主仍要盡快維修，否則或被檢控；現時距離展開收購仍有一段時間，希望業主趁這段時間做好大廈維修，不應抱着大廈已納入重建、不做維修可慳錢，甚至拖延維修工程。

市建：業主可申津貼

韋又稱，市建局設「發還修葺費用計劃」，支援重建範圍內的大廈業主遵從法定命令，鼓勵繼續維修樓宇。以馬頭圍道項目為例，業主如已完成與命令相關的維修項目，可向市建局申請特惠津貼，局方審批後會向合資格業主發放津貼。

相關字詞﹕樓宇維修 市建局

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