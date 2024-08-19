馬頭圍道15廈面臨重建 無一遵驗樓消防令

9幢維修未達標

個別逾10年未跟進

韋志成昨日發表網誌稱，馬頭圍道項目範圍共有15幢樓宇，樓高3至9層，市建局團隊於項目啟動前實地視察樓宇內外公共地方，包括外牆、懸臂式構件、天面及樓梯等，評估樓宇狀况；結果顯示有9幢樓宇屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」，反映大廈部分公用地方出現滲水、牆身裂紋、石屎剝落等老化情况。

市建局又發現，15幢樓宇均收到屋宇署或消防處發出的法定命令，包括強制驗樓令、渠務修葺令、危險建築物命令和消防安全指示等，全未遵從，個別大廈收到相關命令至今逾10年仍未跟進。

韋說，項目範圍內樓宇沒即時危險，但業主仍要盡快維修，否則或被檢控；現時距離展開收購仍有一段時間，希望業主趁這段時間做好大廈維修，不應抱着大廈已納入重建、不做維修可慳錢，甚至拖延維修工程。

市建：業主可申津貼

韋又稱，市建局設「發還修葺費用計劃」，支援重建範圍內的大廈業主遵從法定命令，鼓勵繼續維修樓宇。以馬頭圍道項目為例，業主如已完成與命令相關的維修項目，可向市建局申請特惠津貼，局方審批後會向合資格業主發放津貼。