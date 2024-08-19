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施政諮詢會 市民提中小企借款難 李家超稱會特別支持 證券業者：未感政府引資實效

【明報專訊】特首李家超10月將發表新一份《施政報告》，昨日舉行首場地區諮詢會，經濟問題成焦點。有證券從業員指證券商倒閉數量前所未見，政府頻頻外訪吸引投資，惟業界未感受到實質幫助；有市民質疑銀行收緊貸款政策，對支持中小企態度消極保守。特首李家超表示，本港處於「過渡期」，面對眾多不明朗因素，部分行業面對較大挑戰，當局將特別支持中小企，政策會「加大力度」與各界共渡難關。

120人獲邀出席 記者睇直播

首場《施政報告》地區諮詢會昨早在大埔官立小學舉行，約120名地區人士及市民獲邀出席。本港經濟持續疲弱，多名市民發言時表達關注，從事證券業的羅先生形容業界近年坎坷，證券商倒閉數目達雙位數，情况前所未見。他說政府近年經常出訪中東及東南亞吸引資金，「見到大家做了很多工作，不過業界未感受到實質情况是怎樣」。從事製造業的葉女士則說，儘管政府推出多項措施支援中小企，銀行業採取消極和保守態度，收緊貸款政策甚至催收貸款（call loan），「政府出力，但銀行其實不支持」，冀有新措施支持中小企。

政策「加大力度」共渡難關

率領一眾司局長出席諮詢會的李家超表示，投資環境受全球眾多不確定因素影響，如息口走勢、地區衝突、美國大選等，投資者縱然對香港前景有信心，也未必敢大張旗鼓投資。他說本港正處於「過渡期」，評估隨着減息及美國大選形勢明朗化等，經濟環境將改善，料來年本港經濟增長較今年好。李又稱，部分行業面臨較大挑戰，政府會在政策上「加大力度」，與各界共渡難關，「某幾個環節在適應、變化、轉移期間，的確有挑戰，所以特別是中小企，我們會盡量聽其聲音、幫助他們」。

政府近年致力「搶人才」，李家超稱除了吸引海外專才，提升本港競爭力需要加強培訓本地人才，「本港人才多的是」，期望培訓單位能連結產業發展，讓培訓參與者能適應市場。

昨日諮詢會歷時兩小時，約30名市民向李家超發言，多人為建制派人士，包括法律界選委范凱傑、勞聯副主席譚金蓮、工聯會葵青區議員周潔莹、本身是前教育局長吳克儉妻子的屯門區議員陳孟宜等。政府將於下星期舉行第二場地區諮詢會。記者不准在場內採訪，只可在場外觀看直播，安排與以往兩年相若。

相關字詞﹕搶人才 經濟增長 李家超 施政報告

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