明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

創會會長爭工作機會 啟一甲子自助運動

【明報專訊】失明人協進會今年創會60周年，亦是本港首個視障者自助組織。一甲子以來，視障者在平權路經歷不同波折。「失明人協進會這場自助運動，是從一個『覺醒』開始。」1964年，創會會長、當年20來歲的曾昭華（華叔）從心光盲人院暨學校畢業後在生力啤酒當接線生，深感健視主管與盲人工友之間缺乏理解與互信，工友收取微薄收入亦無議價能力。同年華叔透過問路、找交通公具，逐戶訪問從學校、北角難民營認識的盲人朋友，拉隊組織「失明人聯誼會」（協進會前稱），「最大理念是因為沒人比我們明白自己更多」。

拓僱主網絡 晤廠家鍾士元

首任會長一當就9年。在沒有社工轉介工作的年代，華叔開拓僱主網絡，向牛奶公司、嘉頓餅乾廠等工廠及企業叩門，包括時任主要官員，「當時我們上立法局寫字樓找鍾士元，跟他說：『我知道你有很多工廠，可否給點機會我們？』」半小時後，時任行政會議召集人兼企業家鍾士元答應在旗下的崇佳電筒廠加開兩條生產線，聘請盲人工友做電筒裝配，效率很高。

1975年易名為「失明人協進會」之後，該會確立「平等、機會、獨立」宗旨。1971年入會的莊陳有曾任會長達30年，被問及最深刻的運動，他認為是爭取政府帶頭聘請視障者。1978年入讀港大的莊陳有作為首批本地視障者大學生，他憶述當年同讀港大的視障朋友去考公務員試被拒，原因是「無預計聘用盲人，亦無準備凸字考卷」。剛巧宿舍高桌晚宴請來署理港督姬達爵士演講，莊陳有即席向他遞交請願信，換來港英政府推新政策，規定視障和健視應徵者如分數相同，會優先考慮聘用視障者。莊亦成為首名視障者政務主任。

莊：改變由個人經歷到制度

「我覺得Kim（曾昭華）那階段是浪漫、美麗，是關於一個人的自發性， 而我的階段，要改變的就不止個人經歷，而是令我們少了機會的制度；很多制度沒有考慮盲人，但我們只要做一個普通市民，與你一起讀書、一起工作、一起過馬路。」莊表示，1970年代末協進會乘着麥理浩時代的改革浪潮，推動多項倡議；至今即使時代及科技進步，仍有不少平機議題待處理。

相關字詞﹕鍾士元 莊陳有 曾照華 失明人士協進會

上 / 下一篇新聞

國家隊8．29訪港 表演5100票實名售 每張20元入場須示身分證明 周四開賣
國家隊8．29訪港 表演5100票實名售 每張20元入場須示身分證明 周四開賣
政府辦港隊祝捷 周三禮賓府午宴
政府辦港隊祝捷 周三禮賓府午宴
廉署拘優品360行政總裁
廉署拘優品360行政總裁
4港人涉曼谷運毒被捕 最高判死刑
4港人涉曼谷運毒被捕 最高判死刑
玩具街疫後人流減 日昇卅年告日落 下月別太原街 同業憂特色退客更少
玩具街疫後人流減 日昇卅年告日落 下月別太原街 同業憂特色退客更少
內地熟客嘆港不同以往 「以前開心的事，現在沒東西支撐」
內地熟客嘆港不同以往 「以前開心的事，現在沒東西支撐」
假客服騙案7月急增 涉WeChat 794宗佔七成
假客服騙案7月急增 涉WeChat 794宗佔七成
允銀行交換資料識別可疑戶 明年交草案
允銀行交換資料識別可疑戶 明年交草案
工廈土法製K仔 22歲無業男被捕
工廈土法製K仔 22歲無業男被捕
施政諮詢會 市民提中小企借款難 李家超稱會特別支持 證券業者：未感政府引資實效
施政諮詢會 市民提中小企借款難 李家超稱會特別支持 證券業者：未感政府引資實效
多人就旅遊獻計 倡麥兜無人機表演
多人就旅遊獻計 倡麥兜無人機表演
馬頭圍道15廈面臨重建 無一遵驗樓消防令
馬頭圍道15廈面臨重建 無一遵驗樓消防令
少年開緊急出口致港鐵停駛 涉違例警追緝
少年開緊急出口致港鐵停駛 涉違例警追緝
調查指六成工人反對 工聯會促凍結外勞輸入
調查指六成工人反對 工聯會促凍結外勞輸入
公院需久等 兩基金擬資助千SEN童私家診治
公院需久等 兩基金擬資助千SEN童私家診治
多啦A夢主題列車旅程結束 市民沙田歡送
多啦A夢主題列車旅程結束 市民沙田歡送
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
60周年寄語 失明會：珍惜公民社會
60周年寄語 失明會：珍惜公民社會
兩犬疑遭棄置 寶蓮寺：交警方跟進 涉事員工已停職
兩犬疑遭棄置 寶蓮寺：交警方跟進 涉事員工已停職
灣區熱搜：官問策推生物醫學 港科企獻軟硬件「藥方」 受訪見報後獲政府接觸 倡公帑建廠定專利機制
灣區熱搜：官問策推生物醫學 港科企獻軟硬件「藥方」 受訪見報後獲政府接觸 倡公帑建廠定專利機制
灣區熱搜：伙羅湖私院臨牀實踐 改良糖尿凍針藥
灣區熱搜：伙羅湖私院臨牀實踐 改良糖尿凍針藥
灣區熱搜：灣區擬建中試轉化基地
灣區熱搜：灣區擬建中試轉化基地
【Emily】卿姐孖徒弟參觀國安展 惹民主派討論 「一向覺得唔同立場都要睇」
【Emily】卿姐孖徒弟參觀國安展 惹民主派討論 「一向覺得唔同立場都要睇」
【Emily】載人測試7個月 錦綉兩自動駕駛穿梭巴月底啓航
【Emily】載人測試7個月 錦綉兩自動駕駛穿梭巴月底啓航
【Emily】坪洲四日中元建醮 「大士王」化灰作結
【Emily】坪洲四日中元建醮 「大士王」化灰作結
【Emily】籲官方民間慶祝活動 梁振英：國慶喝國產酒
【Emily】籲官方民間慶祝活動 梁振英：國慶喝國產酒
【Emily】曾俊華倡熊貓BB叫熹熹智智 寓意港滿希望聰明伶俐
【Emily】曾俊華倡熊貓BB叫熹熹智智 寓意港滿希望聰明伶俐
【Emily】慢阻肺病檢測
【Emily】慢阻肺病檢測