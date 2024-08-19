60周年寄語 失明會：珍惜公民社會

明報記者 陳在心

協進會多年來的爭取權益運動中，均不乏各類民間團體及政黨的身影，例如2004年該會與香港聾人協進會、香港傷殘青年協會等40多個殘疾團體及政黨等組成「殘疾人士爭取交通半費優惠聯席」爭取，港鐵終於2009年為殘疾人士提供有期限的半價乘車優惠，至2012年政府全面推行長者及殘疾人士2元乘車優惠。

指民間團體非製造問題

參與倡議運動逾20年，現任會長黃俊恒說，以前公民社會的規模是「我們只需做一部分，其後會有人幫忙補位，使之變成可跟政府爭取的事」。他指以往倡議平權時，政黨、組織會提出各種方案，例如提出在議會跟進，或發表各類評論，「但今天整個操作很依靠機構自身去做」，令機構難免感「單打獨鬥」。

當規模不再，莊陳有認為總有路可行，「如果我們的議題是對的，那就用現時社會可接受的方法提出吧」，又舉例香港快運本年5月將兩名視障人士「趕落機」事件，協會的處理方式開記者會、向官員發公開信及撰寫評論等，均能令快運道歉、媒體關注及運輸局答應會面，「也幾有效果」。莊陳有重提爭取殘疾人士乘車優惠事件，「其實當年爭取半價乘車也用了近10年」，希望協會仍能「有個案就出聲」。至於少了倡議的途徑會否令效果減弱，「就要看經驗才知道」。

昔組織互相補位 今用新方法

轉眼2024年，面對社會及政治環境急劇變化，不論自助團體裏外皆面臨新挑戰。翻查資料，2023至2024年度協進會收到72宗會員投訴或意見反映，按年升逾七成，其中資訊科技類別佔24宗，較前年同期的3宗高7倍。總幹事關卓妍說，數碼化轉型下，點餐、購物等都用手機App等操作，或進一步拉遠健視者與視障者的距離，亦反映視障者在不同年代亦有不同需要，仍要民間社會爭取、協助處理問題。對外，自助團體則面對公民社會萎縮、政治環境轉變等，平權路上需調整心態，建立新處事方式，形容為組織間的「另類覺醒」。

籲執政者珍惜民間智慧力量

莊陳有作為前會長寄語，民間自助運動在今天的香港「最重要的是找回自己的mission（宗旨），做我們認為正確的事」。莊也希望大眾毋忘公民社會對推動社會的作用，「作為一個小小的團體，我們的經歷就是一個認證：如果你能夠尊重當事人、尊重公民社會及團體，他們會發揮成為解決問題的來源，而絕非一個製造問題的來源」，又提醒執政者珍惜公民社會所聚合的智慧與力量，「這亦是香港之所以會成為今天的香港，一個重要的一環」。