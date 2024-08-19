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港聞

港聞二

工廈土法製K仔 22歲無業男被捕

【明報專訊】警方搗破荃灣工廈單位製毒工場，拘捕22歲無業男子，檢獲兩公斤俗稱「K仔」的氯胺酮及6公斤製毒原材料等，毒品市值約96萬元。被捕人已被暫控各一項「阻礙警務人員執行職務」、「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪，案件今早在西九龍裁判法院提堂。據悉，該男子收報酬，聽從販毒集團指示製毒。

毒品調查科高級督察陳裕詠表示，警方發現有販毒集團租用工廈單位作製毒工場，以土法方式製造「K仔」。探員上周五突擊搜查荃灣大涌道一工業大廈單位，當場拘捕一名22歲姓黎男子，他被捕時情緒激動，拒絕合作。警方行動中檢獲兩公斤K仔、6公斤製毒原材料、大量樽裝化學品，包括乙醇、丙醇等，並檢獲電子磅、攪拌器等製毒工具。檢獲的毒品未經包裝，相信仍未流出市面。

收報酬5000元按指示製毒

陳裕詠指販毒集團招攬「死士」管理製毒倉，同時利用科技遙距操控，包括在約200呎的單位安裝多支監控鏡頭，監察毒品及教導「死士」土法製毒。據了解，被捕人收取5000元報酬，聽從指示製毒。陳裕詠稱，在單位檢獲多樽未開封的化學品，部分具腐蝕性，有關物質於加熱及儲存過程有可能引起火災及爆炸，販毒分子罔顧大眾安全、不負責任；並呼籲大廈管理員如發現可疑氣味，應報警求助。警方將繼續追查製毒原材料來源及其他涉案成員。

相關字詞﹕氯胺酮 阻礙警務人員執行職務 製造危險藥物 販運危險藥物

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