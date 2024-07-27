假客服騙案7月急增 涉WeChat 794宗佔七成

宗數超首5月合計 涉款2億

今年6月和7月分別有578宗和794宗假冒WeChat騙案，較1至5月的98宗大增。商業罪案調查科警司李蔚詩表示，今年首5個月騙徒最常假冒淘寶客服，佔假冒客服騙案77%；但上兩個月起騙徒開始假冒其他公司客服，包括假冒騰訊WeChat和中國移動，相關騙案於6至7月分別涉款2.38億和近6500萬元。

年約50歲的A先生（化名）上月收到自稱微信客服來電，指其參加一個保險計劃，若不即日取消，將開始扣取年費。A由於曾將銀行帳戶綁定到WeChat戶口，故信以為真，遂要求取消，對方指示他把數十萬「保證金」轉帳到指定銀行帳戶，並分享手機屏幕，方便指示轉帳流程。A說當時正在家工作，希望盡快完成處理，且不知如何在香港驗證內地公司人員真偽，「他（騙徒）說要即時取消，所以我情急之下就把這筆錢就給了他」。

騙徒其後要求A開設虛擬銀行帳戶，訛稱保證金將退還至該戶口。A開設帳戶後，對方要求他點擊「貸款」選項，A才驚覺事情不合理，懷疑受騙，報警求助。

被指參加百萬保險計劃

事主須交450萬取消

單一損失額最大的假冒客服案件事主是一名51歲社工，今年5月收到自稱「微信客服」騙徒電話，被要求提交「保證金」取消「百萬保障計劃」，損失超過450萬元。

李蔚詩稱，騙徒以漁翁撒網方式尋找目標，雖然有受害人是有關公司客戶，但有部分人未曾使用任何服務。年齡方面，她說逾四成「假冒客服」案件受害人介乎18至29歲及40至49歲，相信因較多年輕人使用WeChat等軟件，令他們更加容易相信自己曾錯誤操作而須取消騙徒所指的計劃。她提醒市民應先透過官方渠道向有關公司求證，WeChat已提供香港專線。

另外，今年上半年有481宗「假冒官員」騙案，損失金額近10.3億元，按年增加2.44倍。其中96宗受害人為內地學生，商業罪案調查科高級警司曾雅詩說，臨近開學，警方將於8月中至9月尾舉辦「防騙月」宣傳防騙信息，尤其針對不熟悉香港情况的內地生。警方會與金管局透過零售銀行和校園向他們發放防騙信息；警方另於8月16至23日推出「逃出騙洞」主題雪糕車，市民完成任務後可免費換領雪糕。