明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

假客服騙案7月急增 涉WeChat 794宗佔七成

【明報專訊】警方上月錄得1111宗「假冒客服」騙案，按月急增34.8%，損失金額2.05億元，按月升逾45%。當中逾七成個案與假騰訊微信相關，有曾綁定銀行帳戶到WeChat（微信）戶口的受害人上月收到騙徒來電，指他透過WeChat投保，需繳交7萬元保險年費，若不即日取消，將從銀行帳戶扣費，要求事主支付「保證金」取消計劃。事主合共損失逾30萬元，部分轉帳在警方介入下被攔截。

宗數超首5月合計 涉款2億

今年6月和7月分別有578宗和794宗假冒WeChat騙案，較1至5月的98宗大增。商業罪案調查科警司李蔚詩表示，今年首5個月騙徒最常假冒淘寶客服，佔假冒客服騙案77%；但上兩個月起騙徒開始假冒其他公司客服，包括假冒騰訊WeChat和中國移動，相關騙案於6至7月分別涉款2.38億和近6500萬元。

年約50歲的A先生（化名）上月收到自稱微信客服來電，指其參加一個保險計劃，若不即日取消，將開始扣取年費。A由於曾將銀行帳戶綁定到WeChat戶口，故信以為真，遂要求取消，對方指示他把數十萬「保證金」轉帳到指定銀行帳戶，並分享手機屏幕，方便指示轉帳流程。A說當時正在家工作，希望盡快完成處理，且不知如何在香港驗證內地公司人員真偽，「他（騙徒）說要即時取消，所以我情急之下就把這筆錢就給了他」。

騙徒其後要求A開設虛擬銀行帳戶，訛稱保證金將退還至該戶口。A開設帳戶後，對方要求他點擊「貸款」選項，A才驚覺事情不合理，懷疑受騙，報警求助。

被指參加百萬保險計劃

事主須交450萬取消

單一損失額最大的假冒客服案件事主是一名51歲社工，今年5月收到自稱「微信客服」騙徒電話，被要求提交「保證金」取消「百萬保障計劃」，損失超過450萬元。

李蔚詩稱，騙徒以漁翁撒網方式尋找目標，雖然有受害人是有關公司客戶，但有部分人未曾使用任何服務。年齡方面，她說逾四成「假冒客服」案件受害人介乎18至29歲及40至49歲，相信因較多年輕人使用WeChat等軟件，令他們更加容易相信自己曾錯誤操作而須取消騙徒所指的計劃。她提醒市民應先透過官方渠道向有關公司求證，WeChat已提供香港專線。

另外，今年上半年有481宗「假冒官員」騙案，損失金額近10.3億元，按年增加2.44倍。其中96宗受害人為內地學生，商業罪案調查科高級警司曾雅詩說，臨近開學，警方將於8月中至9月尾舉辦「防騙月」宣傳防騙信息，尤其針對不熟悉香港情况的內地生。警方會與金管局透過零售銀行和校園向他們發放防騙信息；警方另於8月16至23日推出「逃出騙洞」主題雪糕車，市民完成任務後可免費換領雪糕。

相關字詞﹕微信 騙案 警方 假冒客服

上 / 下一篇新聞

國家隊8．29訪港 表演5100票實名售 每張20元入場須示身分證明 周四開賣
國家隊8．29訪港 表演5100票實名售 每張20元入場須示身分證明 周四開賣
政府辦港隊祝捷 周三禮賓府午宴
政府辦港隊祝捷 周三禮賓府午宴
廉署拘優品360行政總裁
廉署拘優品360行政總裁
4港人涉曼谷運毒被捕 最高判死刑
4港人涉曼谷運毒被捕 最高判死刑
玩具街疫後人流減 日昇卅年告日落 下月別太原街 同業憂特色退客更少
玩具街疫後人流減 日昇卅年告日落 下月別太原街 同業憂特色退客更少
內地熟客嘆港不同以往 「以前開心的事，現在沒東西支撐」
內地熟客嘆港不同以往 「以前開心的事，現在沒東西支撐」
允銀行交換資料識別可疑戶 明年交草案
允銀行交換資料識別可疑戶 明年交草案
工廈土法製K仔 22歲無業男被捕
工廈土法製K仔 22歲無業男被捕
施政諮詢會 市民提中小企借款難 李家超稱會特別支持 證券業者：未感政府引資實效
施政諮詢會 市民提中小企借款難 李家超稱會特別支持 證券業者：未感政府引資實效
多人就旅遊獻計 倡麥兜無人機表演
多人就旅遊獻計 倡麥兜無人機表演
馬頭圍道15廈面臨重建 無一遵驗樓消防令
馬頭圍道15廈面臨重建 無一遵驗樓消防令
少年開緊急出口致港鐵停駛 涉違例警追緝
少年開緊急出口致港鐵停駛 涉違例警追緝
調查指六成工人反對 工聯會促凍結外勞輸入
調查指六成工人反對 工聯會促凍結外勞輸入
公院需久等 兩基金擬資助千SEN童私家診治
公院需久等 兩基金擬資助千SEN童私家診治
多啦A夢主題列車旅程結束 市民沙田歡送
多啦A夢主題列車旅程結束 市民沙田歡送
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
60周年寄語 失明會：珍惜公民社會
60周年寄語 失明會：珍惜公民社會
創會會長爭工作機會 啟一甲子自助運動
創會會長爭工作機會 啟一甲子自助運動
兩犬疑遭棄置 寶蓮寺：交警方跟進 涉事員工已停職
兩犬疑遭棄置 寶蓮寺：交警方跟進 涉事員工已停職
灣區熱搜：官問策推生物醫學 港科企獻軟硬件「藥方」 受訪見報後獲政府接觸 倡公帑建廠定專利機制
灣區熱搜：官問策推生物醫學 港科企獻軟硬件「藥方」 受訪見報後獲政府接觸 倡公帑建廠定專利機制
灣區熱搜：伙羅湖私院臨牀實踐 改良糖尿凍針藥
灣區熱搜：伙羅湖私院臨牀實踐 改良糖尿凍針藥
灣區熱搜：灣區擬建中試轉化基地
灣區熱搜：灣區擬建中試轉化基地
【Emily】卿姐孖徒弟參觀國安展 惹民主派討論 「一向覺得唔同立場都要睇」
【Emily】卿姐孖徒弟參觀國安展 惹民主派討論 「一向覺得唔同立場都要睇」
【Emily】載人測試7個月 錦綉兩自動駕駛穿梭巴月底啓航
【Emily】載人測試7個月 錦綉兩自動駕駛穿梭巴月底啓航
【Emily】坪洲四日中元建醮 「大士王」化灰作結
【Emily】坪洲四日中元建醮 「大士王」化灰作結
【Emily】籲官方民間慶祝活動 梁振英：國慶喝國產酒
【Emily】籲官方民間慶祝活動 梁振英：國慶喝國產酒
【Emily】曾俊華倡熊貓BB叫熹熹智智 寓意港滿希望聰明伶俐
【Emily】曾俊華倡熊貓BB叫熹熹智智 寓意港滿希望聰明伶俐
【Emily】慢阻肺病檢測
【Emily】慢阻肺病檢測