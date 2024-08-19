內地熟客嘆港不同以往 「以前開心的事，現在沒東西支撐」

廣州旅客陳先生從模型同好及港劇認識「玩具街」，故10多年前起平均每年來港3至4次，幾乎每次都會到太原街物色心頭好。他趁周末訪港兩日，預計花費2000元。他慨嘆雖然昨日正值暑期及周日，人流明顯比以前少。陳先生對日昇結業感到唏噓，少了一份回憶，又稱香港各面貌皆與以前不同，「以前一些令我們開心的事，現在已經沒有東西支撐」。

市民：若剩一兩間 或不會再來

市民梁先生昨帶同升讀小學二年級的兒子逛日昇玩具店，稱有小朋友後才到太原街買玩具，梁對日昇結業感可惜，現在同街仍有其他選擇，但如果太原街最終餘下一兩間玩具店，自己未必會再來。被問到日昇結業會否減少街道特色，他指「囍帖街都係個名」，除太原街外，自己會到另一條「玩具街」，即深水埗福榮街買玩具。

灣仔區舊街坊聶先生憶述，中學時平均一周到太原街兩至三次，自10多年前搬離灣仔後便減至一個月一次，直至4至5年前不再是為自己買玩具，而是幫小朋友買。聶先生在網上得悉日昇將會結業，昨日特意前來，為兒子買一架約100元的模型車，又料結業與新冠疫情後人們習慣網上購物有關。