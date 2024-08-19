玩具街疫後人流減 日昇卅年告日落 下月別太原街 同業憂特色退客更少

日昇玩具位於有「玩具街」之稱的太原街，不少玩具愛好者都會慕名而來，包括奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage），旅發局一篇有關特色街道的玩樂指南文章也提及太原街。然而，同樣開業約30年，同街的「鴻興玩具」前日在facebook發文指「日昇玩具」結業，對此感到可惜，形容對方為「我們的良性競爭者」。

店員料結業因老闆退休無人接手

日昇玩具店員王太對逾10年的「主僕情」略感不捨，形容老闆與員工如同家人，又稱昨日至少10名熟客得知結業後特意前來，當中有顧客說「由自己做仔到自己有個仔」，仍在光顧日昇。王太說，老闆已上年紀，兩名子女已踏出社會工作，相信他希望退休才決定結業，她又透露新冠疫情後街上人流減少，市民已習慣在網上購物多於到店消費，但她指人流減少並非結業主因。

玩具店餘4間 3舖招租

同街舖：生意差過SARS

太原街1至22號舖，除即將結業的日昇外，現時餘下「鴻興玩具」、「禮品屋」、「縱橫行」及「星玩精品玩具專門店」4間玩具店，另有3個舖位正在招租。其中經營約20年的禮品屋於2003年逆市開店，老闆楊先生形容，現在生意「還差過SARS」，認為當年市民仍願意外出消費，但現在「個個淘寶買東西」，生意及人流比新冠疫情前少一半。被問到有否擔心日昇結業令太原街失去特色，楊說未有憂慮，相信「一間死一間開」。

開業約一周的星玩精品玩具專門店位於日昇對面，負責人梁先生本身在中環開業逾10年，顧客對象是小朋友，為嘗試拓展客源，故選擇在「玩具集中地」太原街開分店。他表示街上人流尚可，符合預期；他慨嘆中環店在新冠疫情後生意亦減少，加上生育率低，移民潮帶走一批本地小朋友，令生意進一步受影響。梁先生擔心隨着老店日昇結業令「玩具街」特色減退，市民減少到太原街消費，影響周遭玩具店生意。