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廉署拘優品360行政總裁

【明報專訊】上周五午後停牌的連鎖零食銷售商「優品360」昨日宣布，接獲執行董事兼集團行政總裁許志群通知，他上周四（15日）就與指控觸犯或涉嫌觸犯包括防止賄賂條例罪行有關的調查，被廉政公署拘捕，目前尚未遭落案起訴。優品360表示，董事會認為事件與集團無關，拘捕並未對集團產生重大不利影響，集團業務及運作仍然正常，公司今日復牌。

優品稱運作正常 今復牌

優品360上周五（16日）下午1時起短暫停牌，當日通告稱有待刊發公司內幕消息事項通告。資料顯示，許志群2015年4月獲委任為優品360行政總裁；他曾因旗下連鎖皮具店「Polo Santa Robert」出售與名牌Burberry設計相似的手袋，違反《商品說明條例》，2012年被裁定28項售賣偽造商標貨品罪成，被判監8個月。從商以外，他是香港福建體育會會長、去年9月成立的「東區各界關愛及發展基金」的執行會長，曾任第十二屆及第十三屆福建晉江市政協委員。

許志群早年店舖賣假貨囚8月

根據優品360於2018年底刊發的招股書，許志群當年的犯罪行為獲法院接納為非蓄意作出，且罪行性質不涉及許做出不誠實或欺詐行為；而許獲委任行政總裁以來，集團業務顯著增長且高度守法，其表現令人滿意。董事會認為相關判罪不影響許「擔任行政總裁的適當性」。今年4月12日，許志群獲委任為優品360執行董事。

相關字詞﹕商品說明條例 零食 復牌 執行董事 防止賄賂條例 調查 許志群 拘捕 廉政公署 優品360

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