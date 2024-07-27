廉署拘優品360行政總裁

優品稱運作正常 今復牌

優品360上周五（16日）下午1時起短暫停牌，當日通告稱有待刊發公司內幕消息事項通告。資料顯示，許志群2015年4月獲委任為優品360行政總裁；他曾因旗下連鎖皮具店「Polo Santa Robert」出售與名牌Burberry設計相似的手袋，違反《商品說明條例》，2012年被裁定28項售賣偽造商標貨品罪成，被判監8個月。從商以外，他是香港福建體育會會長、去年9月成立的「東區各界關愛及發展基金」的執行會長，曾任第十二屆及第十三屆福建晉江市政協委員。

許志群早年店舖賣假貨囚8月

根據優品360於2018年底刊發的招股書，許志群當年的犯罪行為獲法院接納為非蓄意作出，且罪行性質不涉及許做出不誠實或欺詐行為；而許獲委任行政總裁以來，集團業務顯著增長且高度守法，其表現令人滿意。董事會認為相關判罪不影響許「擔任行政總裁的適當性」。今年4月12日，許志群獲委任為優品360執行董事。