國家隊8．29訪港 表演5100票實名售 每張20元入場須示身分證明 周四開賣

留3日 涵羽球乒球體操跳水

國家隊代表團本月29日抵港後將展開一連3日訪問活動，首場公開活動為「奧運健兒大匯演」綜藝節目，本月30日晚在伊館舉行；翌日（31日）早上同一時段同時舉行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，代表團運動員會分別在伊館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維園游泳池示範跳水和游泳。代表團亦會出席政府舉行的歡迎會和晚宴，並到訪體院與香港運動員交流。

代表團將於8月31日下午離港，轉抵澳門展開3日訪問。翻查資料，上屆東京奧運國家隊代表團同樣訪港3天，29名運動員和3名教練分別來自12個運動項目，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍，該次行程活動和安排與今次相若。

李家超：體現中央對港關愛

特首李家超昨稱，感謝中央政府再次安排內地奧運代表團訪港，「充分體現對香港的關心關愛」；過往國家隊運動員訪港均會掀起熱潮，為社會帶來熱鬧喜慶的氣氛，熱切期待代表團到來與香港巿民分享他們的奮進歷程和成功經驗，「弘揚中華體育精神」。

200免費票派弱勢社群

3場公開活動共有約5300張門票預留予公眾，當中包括免費門票給弱勢社群。康文署回覆本報查詢稱，署方會派發200張大匯演及運動項目示範免費門票給弱勢社群。

市民周四（22日）上午10時起可於城市售票網購票，每張20元，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附相片的身分證明文件，否則將被拒入場，已繳款項不會獲退還。

康文署料入場需時籲早到

康文署提醒，活動當日場內不設取票服務，觀眾8月30日或之前要到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領票；由於售票採用實名制，進場核實個人資料需時，觀眾輪候入場時間或會較長，舉行活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，建議市民提早到場。

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