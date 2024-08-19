灣區熱搜：灣區擬建中試轉化基地

《意見》提出，廣東省將於近期優先認定和集中資源，建設一批亟需「鍛長板、補短板、惠中小」的省級中試平台，後續逐步建立覆蓋全省重點產業領域的中試平台體系。目標是到明年要建成30至50家功能定位清晰、服務實力強勁、運營管理高效、戰略意義顯著的省中試平台；到2027年要初步實現中試服務能力對全省主要產業領域全覆蓋，現代化中試平台體系基本建成。

《意見》又提出，廣東將支持廣州、深圳、東莞、佛山等產業集聚發展優勢較為明顯的地區，建設若干綜合性中試公共服務機構及中試轉化基地。支持人工智能、大數據、虛擬仿真等技術應用到中試服務之中，重點在藥物靶點發現（指體內具有藥效功能並能被藥物作用的生物大分子，這類大分子的發現是現代新藥開發的基礎）、新材料研發等領域率先應用，縮短開發周期、降低試驗成本、提高效能。

此外，《意見》表明廣東將支持匯聚粵港澳三地優勢，依託河套深港合作區深圳園區，打造大灣區中試轉化集聚區，在新一代信息技術、先進生物醫藥技術、人工智能與數字經濟等領域建設具有國際競爭力的產業中試轉化基地。