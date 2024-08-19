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港聞二

灣區熱搜：伙羅湖私院臨牀實踐 改良糖尿凍針藥

【明報專訊】除了基建、生產、人才、研發技術及資金，生物醫藥初創企業於大灣區發展的一大樽頸，是從研到產中間的過程，亦即有研發成果但未到完全產業化的中試階段（產品在大規模量產前的較小規模試驗），還需要有很多臨牀實踐、實驗等數據鞏固改進研發技術成果。

傳統皮下注射漸抗藥 凍針有望扭轉

華港龍生物科技有限公司研發的冰凍微針技術，以附有冰凍微針的貼片壓在皮膚上，一支支小於2毫米的微針可無痛穿透皮膚表層，內含藥物輸送到體內。創辦人伍子龍將之比喻為導彈的火箭推進器，微針內含的藥物就是導彈頭，「同樣的火箭推進器可以因應需要換上不同的導彈頭」，而他選擇的導彈頭就是用來治療糖尿病的胰島素。伍子龍說，傳統皮下注射胰島素，很多糖尿病患者會逐漸出現抗藥，療效降低，且目前全球無法根治，但其團隊發現以冰凍微針遞送胰島素有望改善抗藥問題，但要進一步印證，就要有更多臨牀實踐數據分析研究。

政策准醫院自製製劑利創新 粵傾斜中藥

伍子龍指出，國家藥監局與衛健委有關於醫療機構製劑與新醫療技術的措施。醫療機構製劑指由醫療機構根據自身臨牀需要、經批准而配製自用的處方製劑，是市場上沒有供應的品種。以上措施既有利於創新藥在研發和中試階段獲得更多臨牀實踐數據和經驗，也有利於生物醫藥初創企業從研發到中試階段過渡至量產時的小批量生產和市場拓展需要，十分適合華港龍在微針技術改善胰島素抗藥方面的研究和公司業務發展。然而以其了解，「上海的醫療機構在中西藥方面都有採用這措施，廣東這邊主要是中藥，西藥較少」。

為獲更多臨牀數據，伍子龍與私營醫療機構合作，上周六華港龍與羅湖的深圳奧洛瑞綜合門診部簽署合作協議。奧洛瑞1999年成立於美國波士頓，於歐美、亞洲及非洲均設有醫療服務機構，其深圳的綜合門診部旨在為大灣區居民及居於羅湖的港澳台及外籍居民提供醫療服務，門診部擁有大灣區唯一一部乳腺專用核磁共振，提供國際標準的檢測服務。

伍子龍表示，是次合作包括為奧洛瑞的特定糖尿病和肥胖症患者提供冰凍微針治療方案，以及在抗衰老領域上的微針產品和護膚品選項，既豐富奧洛瑞的先進生物科技技術和醫療服務，華港龍也能獲更多臨牀實踐數據進一步研發。

相關字詞﹕臨牀試驗 大灣區 成果轉化 科研 生物醫藥

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