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港聞二

曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利

【明報專訊】凌濤機械人有限公司（Skybotics Technology Limited）創辦人李俊鋒在香港大學機械工程學系取得學士學位，然後在中文大學的機械與自動化工程學系取得碩士學位。之後曾在大學當過研究員，也曾在電力公司工作。

他透露，就讀港大的4年間，每年都有和同學組隊參加全港大專生機械人比賽，最好成績那一年拿到亞軍。由於始終比較喜歡自行研發和組裝硬件，所以毅然決定獨資創業。現時，該公司正在香港、新加坡和美國申請一項專利。

去年6月，在香港生產力學院和麻省理工學院香港創新中心（MIT Hong Kong Innovation Node）共同主辦、建造業議會支持的SafetyHACK 2023 - Future of Construction Safety比賽中，該公司奪得初創組別的冠軍。

在職業安全健康局今年初主辦的第一屆「職安健創科大獎」中，該公司亦獲得公開組的銅獎。在香港青年協會早前主辦的第三屆「創科N世代」比賽中，該公司也是6支獲獎隊伍之一，獲得10萬元創業啟動金。

李俊鋒表示，為了有較多空間方便組裝硬件，現時該公司和其他公司合租工廈的大單位，但也考慮申請成為科技園的培育公司。

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