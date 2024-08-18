模擬真實 古蹟商場博物館作賽場

隊員Keith說，比賽時遊樂場內遊客都很好奇是否真發生意外，對參賽隊伍來說除了做任務，亦要面對觀眾壓力，「場景有見過、知識上知道，但做不做到（任務）是另一回事」，而公開比賽亦可加深民眾對繩索救援的印象和認知。隊員阿翀說，比賽好玩在於提供一個模擬真實的環境，讓隊員實際應用技術，而不單停留在理論層面，比賽場景除了真實，還很華麗，這種體驗絕非普通旅行可以感受到。

4日11任務 午餐能量棒果腹

一般國際比賽為期3至4天，共要完成約11個救援任務。為追趕時間，隊員有時連午飯都沒吃，只靠能量棒及能量飲料果腹。在基地接到任務，隊員便要爭分奪秒，帶同裝備上車，由隊員或支援隊成員開車到現場，爭取時間做任務。比賽任務有時亦會臨場調整，前年比利時Grimpday比賽，任務之一是要求隊員於河的對岸設置渡河系統，然後用繩索安排一個潛水員到水底救人，當扮演潛水員的隊員到達水面，大會將任務改為拯救潛水員。

隊長Sammy說，比賽似一個技術交流嘉年華多於高低較量，各國同好聚首一堂，白天交流心得，晚上開派對作樂；比賽完結後還可順便觀光，前年就有隊員賽後到波蘭上課進修繩索救援技術。