繩索拯救雜牌軍 自資參賽戰海外消防 笑言「熱血傻佬」 國際大賽亞洲第二

明報記者 楊佩珊

「8個鐘吊到瘀 唔係興趣搞唔掂」

香港繩索總會拯救隊過去數年參加過多項國際繩索救援比賽，寓賽於操。今年6月，該隊到比利時參加Grimpday比賽，在24隊中排第16，於亞洲5隊中排第二，成績比前兩年進步。其他地區的參賽隊伍均為消防員，唯獨他們屬業餘，隊員來自五湖四海。成員參賽除了要犧牲年假，費用亦要自付，包括每隊1萬元報名費、機票、食宿、租車、裝備等，每人每次出外比賽起碼花費數萬元。該隊最多曾一年參加3個比賽，剛從內地返港翌日又再飛往日本作賽，但隊員都不言累。

隊長Sammy正職是繩索教練，同時是民安隊員，有多年義務參與山嶺搜救行動的經驗。約20年前他已開始接觸繩索活動，其後愈來愈「上癮」，一直希望組織志同道合的朋友到海外比賽，吸收經驗。他說外國特別是歐洲的繩索技術發展始終比亞洲進步，出名的繩索器材都是歐洲品牌，因此一直盼到當地取經。直到2014年，Sammy終於組織到一班同好到台灣參賽，其後成員更替，直到數年前班底大致固定。Sammy說目前隊員主要有兩個途徑加入，包括從民安隊接觸山嶺救援再進修繩索技術；或先考獲繩索教練資格再深造救援範疇。

多人正職民安隊員

國際賽學吊運 助山嶺搜救

Sammy與其中3名隊友均為民安隊成員，曾參與多次山嶺搜救行動。2021年4月女子石樂蕎在飛鵝山行山失蹤，Sammy與另一名隊友阿霆有份搜救，當時兩人與另一民安隊員設置繩索系統，將擔架吊落80米下山坡，把事主遺體帶落山。Sammy說，若按民安隊原有技術，要有7人才能吊運擔架，但因他與阿霆在國際比賽學到其他技術，因此3人已能用擔架將事主遺體運落山。

從事歷奇教練多年的阿翀是Sammy的學生，他說愈學得多繩索技術，愈發現原來世界很大。他前年首次出外參賽，賽後對繩索活動更加上癮。阿翀說上堂學到技術，比賽則提供一個平台展現身手，看自己到底能否活用技術；過程中亦可觀察其他國家的參賽者如何操作，有助他之後返港帶活動及教學，學生問到背後原理，都有信心解答。

有關注高空作業安全

盼增救援技術 減從業者意外

正攻讀博士、曾任大學助教的Keith說，大學時讀社工，想考多張課外活動證書傍身，於是參加繩索技術課程，結果愛上這項活動。他說雖然日常生活與救援無關，但若要繼續深造繩索技術，救援是其中一個方向。相關資歷令他獲得一些高空工作機會，例如舞台燈光架設等，而其社工背景亦令他更關注高空從業員的工作安全，盼望習得的救援技術不是用於救援，而是透過技術提升，減少意外發生。