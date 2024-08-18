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廉署開放日 體驗VR訓練系統

【明報專訊】廉署總部昨日起一連兩個周六日舉行50周年開放日，有破紀錄近2萬入場申請，經電腦抽籤，接待共約6000人。今年開放日首次展出廉署人員虛擬實境（VR）訓練系統「實戰易」，供市民體驗前線人員執法場境。

是次開放日新增「香港國際廉政學院」展區，市民可戴上VR眼鏡試玩廉署人員訓練系統「實戰易」。系統會因應受訓學員的判斷發展劇情，加強廉署人員實際執法技巧。開放日亦增設「廉政光影50年」展覽，展出廉署歷年製作電視劇集的片段及劇照，並新增廉署人員拘捕行動真人示範。

天文台昨早發出黃色暴雨警告，但無阻梁氏夫婦帶同6歲女兒到訪廉署。梁太表示7月已從facebook得知開放日，隨即申請門券，對獲抽中感「好開心」，女兒就稱對接觸槍械最興奮。

內地客稱新奇「貼地」

內地遊客張小姐從小紅書獲悉開放日，昨早專程由廣州出發到訪。她自言之前只透過電視劇集認識廉署，笑言原以為廉署人員都是都市精英，參觀後覺得較「貼地」，亦感槍械重量比想像中重，對體驗感新奇。

曾獲委任廉政公署社區關係市民諮詢委員會成員的關則輝，今年成為義工導賞員帶領市民參觀。他回顧歷年發展指廉署早期主要「靠嚇」，以高執法力度阻嚇貪污，現已將「廉政」推廣成為社會價值一部分。

相關字詞﹕香港國際廉政學院 虛擬實境（VR） 廉政公署

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