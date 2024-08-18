鄭泳舜：運動員資助 4月或新安排

鄭泳舜昨日在港台節目《星期六問責》表示，精英運動員直接資助計劃每4年檢討一次，一般而言明年初應有報告，他希望整體可為運動員提供向上流的機會，但強調因涉及公帑，需小心運用。他又說，政府投放予精英運動員的資源，每數年以百分比計上升，運動員升學、退役安排等配套支援亦不少。

他鼓勵更多商業機構，在資金或各種配套支持運動員，舉例日本等地會有商業機構直接資助運動員的生活，認為本港未來應將體育產業化。

體院院長：資助非薪酬

同意七八千元「生活不太好」

出席同一節目的蔡玉坤表示，運動員非體院員工，望外界不要將資助視為薪酬。他提及，設立資助機制的原意是以往社會不太重視體育，盼資助可讓運動員發揮所長，現時政府給運動員的資助及相關支援達每年9億多元，形容資助制度為「學徒制」。他說運動員初期獲得的7000多元資助屬「入門版」，提供資助的要求不太高，但他同意，七八千元對運動員生活「不是太好」，所以視他們為「學徒」，提供食宿、學費、補習或生活技能等配套。

蔡玉坤又說，精英運動員一定與比賽成績掛鈎，形容精英訓練是汰弱留強，過程中會有人放棄，但數量不多，「如果很多有潛質的運動員放棄，我們（香港）今天也未必拿到這麼好的成績」。