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團體倡設高危資料庫 副局：難識別 何啟明籲隱蔽照顧者求助 政府需改變風氣

【明報專訊】觀塘早前發生照顧者及被照顧者雙屍慘案，母子雙亡，有組織建議政府建立高危個案資料庫，勞福局副局長何啟明昨稱當局正研究有關建議，但難度在難以劃定「高危」界線及識別隱蔽照顧者，「即使辨識到他是所謂的『高危』， 他不出聲（求助），如何逼他？」他呼籲有需要者主動求助，當局會與醫管局檢視配對個案資料，但暫無推行的時間表。

何啟明昨在有線節目《有理有得傾》表示，政府內部正檢視建立高危個案資料庫的建議，但需考慮技術可行，例如較難用單一指標判別「高危」，社會亦各有看法，「是否當日離開醫院？（離院）一段時間是否算高危？」

稱關愛隊探訪「數目理想」

何稱現時會透過關愛隊上門了解個案需要，提醒他們可「舉手」求助，指南區和荃灣區關愛隊參與的「支援長者及照顧者先導計劃」，已探訪約三四千戶有需要者，數目理想。

「既然隱蔽 如何找到？」

何續稱辨別隱蔽高危照顧者有難度，「既然是隱蔽，如何找到他們？」他說「肉眼看得到」的殘疾人和長者較易識別，其他範圍較廣，「要看有無可能做得成」。被問觀塘慘案是否反映政策有漏洞，社署家訪流程可否更主動，何稱，現時政府有熱線電話、暫託服務等資源，家訪主要為核實綜援的相關資料，收到求助亦會轉介，惟不少人堅持「搞得掂」，直至問題「爆煲」，「資源擺在此，你（照顧者）不出聲的話，無人可以塞落你口裏面」，他稱政府需下更多工夫改變風氣。

社協：實際操作並非做不到

社區組織協會幹事阮淑茵同意如何判別高危需集思廣益，可先從傷老家庭着手，同時考慮照顧者或被照顧者年齡、健康、社區支援是否足夠、社署或房署是否已接觸，認為實際操作並非做不到。

另外，何啟明表示正與社福、教育及醫療界3個專業的顧問團，就《強制舉報虐待兒童條例》制定具操作性的實務守則，供前線專業人員使用。

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