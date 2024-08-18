明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

話你知：港勝會共4類 潮人盂蘭列國家非遺

【明報專訊】農曆七月民間傳說是鬼門關大開的日子，盂蘭節祭祀是香港傳統習俗，除市民燒街衣供奉孤魂野鬼外，也有團體在各區球場等地舉行數天的盂蘭勝會，超度亡靈。盂蘭源於梵文「Ullambana」，意為「救倒懸」，即用盆子裝滿百味五果供養佛陀和僧侶，拯救墮落在惡道的眾生。佛教傳入中國後漢化，儒家孝道思想「目連救母」的故事令盂蘭勝會進一步普及，內容包括祭祀及超度。

盂蘭勝會不遲於1868年在本港出現，現時香港不同的地方社區每年農曆七月都會舉辦盂蘭勝會，向幽魂分衣施食及酬謝神明庇佑，不同族群有不同的組織方式，可分為「本地傳統」、「潮州人傳統」、「海陸豐/鶴佬傳統」和「水上人傳統」4類。根據非物質文化遺產辦事處網頁，目前4類組織在香港分別有22、32、12及2個，合共有68個。2011年「香港潮人盂蘭勝會」獲列入第三批中國國家級非物質文化遺產名錄。

至於香港曾有多少個盂蘭勝會，眾說紛紜。陳蒨的《潮籍盂蘭勝會：非物質文化遺產、集體回憶與身份認同》一書中，調查了全港盂蘭勝會共118個，分別是56個潮籍盂蘭勝會和62個非潮籍盂蘭勝會。周樹佳《鬼月鈎沉：中元、盂蘭、餓鬼節》一書以祭祀儀式分類，統計全港盂蘭勝會總數有115個：潮州人傳統52個、海陸豐／鶴佬傳統16個、本地傳統41和佛教6個。

（城市保育）

相關字詞﹕非物質文化遺產 道教 佛教 盂蘭勝會

上 / 下一篇新聞