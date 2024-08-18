話你知：港勝會共4類 潮人盂蘭列國家非遺

盂蘭勝會不遲於1868年在本港出現，現時香港不同的地方社區每年農曆七月都會舉辦盂蘭勝會，向幽魂分衣施食及酬謝神明庇佑，不同族群有不同的組織方式，可分為「本地傳統」、「潮州人傳統」、「海陸豐/鶴佬傳統」和「水上人傳統」4類。根據非物質文化遺產辦事處網頁，目前4類組織在香港分別有22、32、12及2個，合共有68個。2011年「香港潮人盂蘭勝會」獲列入第三批中國國家級非物質文化遺產名錄。

至於香港曾有多少個盂蘭勝會，眾說紛紜。陳蒨的《潮籍盂蘭勝會：非物質文化遺產、集體回憶與身份認同》一書中，調查了全港盂蘭勝會共118個，分別是56個潮籍盂蘭勝會和62個非潮籍盂蘭勝會。周樹佳《鬼月鈎沉：中元、盂蘭、餓鬼節》一書以祭祀儀式分類，統計全港盂蘭勝會總數有115個：潮州人傳統52個、海陸豐／鶴佬傳統16個、本地傳統41和佛教6個。

（城市保育）