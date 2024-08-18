籌備者老化青黃不接 辦實習導賞盼吸新血 大學生走入盂蘭勝會 學踐文化傳承

人手平均80歲 過百人剩二三十

東頭村盂蘭勝會本月4至6日（農曆七月初一至三）在賈炳達道公園足球場舉行，東頭村盂蘭勝會非遺推廣及活動顧問鄭相德表示，搞活動最需要資金和人手，但人口老化下，目前籌辦人手平均已達80歲，人數也從高峰時百多降至二三十，亟待年輕人承傳。

市建局今年支持東頭村盂蘭勝會試行「大學生體驗及傳承計劃」，亦支持舉辦一連3晚免費的「盂蘭文化及戲棚小食導賞團」，帶參加者觀賞神功戲，甚至深入戲棚後台，從另一角度了解盂蘭勝會歷史文化風俗。

香港潮人盂蘭勝會2011年列入第三批中國國家級非物質文化遺產名錄（見另稿）。長春社高級保育經理（文化保育）兼東頭村盂蘭勝會顧問黃競聰是導賞團成員，曾走訪多區研究全港盂蘭勝會，認為舊區盂蘭勝會傳統正面對很大挑戰，例如西營盤以前有正街、三角碼頭和東邊街3個潮州盂蘭，如今只剩三角碼頭，而九龍城區仍在辦盂蘭勝會的有東頭村和九龍城（位於亞皆老街一帶）。

西營盤3會剩1 疫後籌款更難

黃競聰稱，新冠疫情後觀察到盂蘭勝會傳承挑戰更大，有些潮州盂蘭組織籌款較從前困難，或場地等的問題，只能簡單在會址舉行儀式，而非在公共球場搭戲棚、請經師等，而東頭村盂蘭能恢復疫前規模，相信籌備者投放不少心力。

新舊派做事有別 學生稱需齊讓步

兩名於香港都會大學就讀非物質文化遺產課程的學生，其實習工作包括撰寫計劃書、募款、製作活動流程等。就讀文化及保育研究的羅焯瑤說，今次落手參與活動發現理論和實踐很不同，憶述其中一個工作是要手寫單據給捐款人，然後將該人名字寫在榜上，但當幾個人同時來捐款便忙不過來，故建議用電腦和轉數快，但一直依傳統辦事的義工不熟悉，故未有即時採用新方法，但稱未來會考慮數碼化捐款程序。羅說，文化保育需要新舊派互相了解讓步才能成事。

實習生除逐家逐戶籌款，還到區內不同的潮州店尋求支持。另一實習生陳俊賢表示，很多潮州店員都十分熱情，其中有做粥粉麵店的老闆更請他吃東西，又很樂意分享店舖經營手法，讓他感受到社區聯繫和人情味。經過今次實習計劃他領悟到香港不少珍貴文化傳統都面臨挑戰，即使不屬於潮人社群，但身為城市一員都可協助承傳。

明報記者 李淑瑤

（城市保育）