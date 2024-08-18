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3D打印縮頭頸癌手術缺血時間 東院醫生獲獎 開刀28小時除頷瘤 助癌傭體面歸鄉

【明報專訊】手術室內，東區醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃啟泉已連續工作近28個小時，為幫病人切除下巴惡性肉瘤，讓其體面回到家鄉，在子女陪伴下走完人生最後一段路。「作為一個外科醫生，能夠完成一個手術、成功下到（手術）台，幫到病人是我們最大的一個動力。」秉持着病人為本的初心，黃啟泉獲得醫院管理局2024年度優秀青年獎。

黃啟泉2011年加入醫管局，近年領導鼻科團隊，與大學研究出透過維他命A及香薰精油治療新冠肺炎嗅覺缺失患者，以及利用臨牀數據配合三維人體模型打印技術，為頭頸癌患者做術前規劃，增加手術成效及成功率。他解釋，頭頸癌手術相當複雜，需開造口、截斷血管，從小腿及大腿分別取出腓骨及組織填補臉部缺陷，再重新接駁血管等，手術視乎難度，需12至逾20小時不等。而三維人體模型打印技術能製作所需腓骨長度及角度的模具，手術時有效減省一兩小時缺血時間。

一月急惡化生異味 馬拉松動刀圓終願

談及印象最深刻的病人，他憶述早前一名30多歲外傭下巴遭惡性肉瘤入侵，僅一個月已惡化至逾10厘米，難以進食及說話，患處甚至流膿並散發異味。「她唯一的願望就是希望能回到家鄉，可以見她的小朋友，走完最後一段路。」為完成病人心願，醫院組成跨部門團體，花費28個小時為她做雙皮瓣手術。他笑言手術完畢時整個團隊就像「沒了半條人命」。

回顧職業生涯最艱辛時期，他說是2018年剛獲耳鼻喉科專科資格，隨即遇上部門離職潮，需立即接手各種疑難雜症。儘管經歷諸多挫折，他深信「有危必有機」，勉勵後輩只要用心，以正確方法做正確的事，就一定會成功。

眼醫建兒童青光眼診所 訂標準程序

同獲優秀青年獎的香港眼科醫院眼科副顧問醫生黃藹汶則於2009年加入醫管局，近年參與設立小兒青光眼服務及成立指定門診診所，並制定兒童在麻醉下接受青光眼檢查的標準程序，優化流程並縮短手術時間。

黃藹汶指出，兒童患青光眼雖較罕見，但致盲風險高，且往往伴隨弱視或其他身體疾病，故檢查及治療時有一定危險。成立診所的初心是希望提供連貫服務，一次過處理不同眼科問題，減少病童覆診次數及減輕家庭壓力。她說，隨着診所不斷發展，未來能為年輕醫生提供更多培訓，為全港眼科醫生舉辦教育講座，並到內地交流分享經驗。

此外，她亦為新入職駐院醫生設計入門課程。她說，傳統教學主要是診症時年輕醫生在資深醫生旁觀摩學習，但臨牀時間緊迫，令教學雙方均有壓力，「如果將這個教學的過程抽離了我們臨牀的時間，可能大家都輕鬆很多」，故成立教學團隊，用公餘時間教導年輕醫生如何處理新症及舊症等。

設新人入門課 公餘教學補臨牀緊迫

問到個人展望，黃啟泉希望未來能有三維植入物取代人體骨，以及探索多重感官治療的發展方向；黃藹汶則希望參與更多海外學術研討、培訓年輕醫生，並推行青光眼激光普及化，幫助更多病人。

明報記者

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