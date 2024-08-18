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稱中小企借貸難 周轉陷困 林健鋒盼政府關鍵時刻「供氧」

【明報專訊】近日中小企反映銀行收緊貸款及樓宇按揭，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒昨日稱，未來幾個月屬業界生死存亡的關鍵時刻，受到地緣政治和美國大選等因素影響，會有很多變數，並非一帆風順，很多人來港投資作重大決定時均會猶疑，令商界感到被動。他期望政府和金管局可在此關鍵時刻出手幫助業界，強調不是要求派錢，但一定要給「氧氣」，恢復市場信心，「難道等它死了你才給氧氣？」

林健鋒昨在商台節目《政經星期六》稱， 政府已「撤辣」幾個月，但樓市仍不夠活力，在高息環境下樓價繼續下滑，市民辦按揭有困難，很多中小企亦反映難融資，被銀行要求提早還款或減少借貸金額，銀行見對方生意額跌，便要求加按資產。林說中小企首當其衝，因其最緊張流動資金，未來一年資金周轉將是最大難題，盼政府支援。

林建議提高出口信用保險局的承保能力，將局方法定最高負責額由800億元增至1000億元，協助各界開拓新市場。他認為來港投資移民計劃應接納投資住宅物業，昔日政府以涉民生為由不接納，但現應審視度勢，適時改變思維及作風。

盧偉國籲工程審批鬆綁

建造業近日亦因經濟差、工程量少而陷「無工開」困境，多間建築師行裁員、減薪及放無薪假等。工程界立法會議員盧偉國昨在同一節目稱，並非所有顧問公司或承建商都處理工務工程，私人工程明顯減少對業界影響很大，私人市場低迷下，政府工程應加快上馬，惟政府層層審批程序過於繁瑣複雜。他說工程拖長，成本會增加，令業界面對資金周轉問題，政府應拆牆鬆綁。

謝偉銓倡增外判工程

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓說，政府工程項目所涉銀碼雖大，但多為地盤平整工程，對建築師等顧問需求有限，工作量未必足夠分配，建議政府考慮將部分工程如學校或政府建築物等項目外判。

謝說，政府在疫情期間曾容許承建商就每項工程申請2%、上限3000萬元工程費用，作為特別預付金，當局應考慮放寬金額，並容許建築師等顧問業界亦可申請，令業界有更多資金流。他提出向顧問交付金額應「密啲」，在前期工作時已可交付部分，不用等工程取得「開工紙」後才交付。

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