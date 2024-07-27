大口環醫院工程疑拖糧 工人拆門 院方：主承辦商已報警 勞聯：建造業欠薪求助年增1/3

網媒「香港01」昨報道，接獲投訴稱大口環兒童醫院有關工程的主承辦商與二判之間有拖糧情况，上周四有二判工人將院內多道門拆下以示抗議。大口環兒童醫院昨回覆本報證實有分判商人員到一間正做翻新的病房，將已安裝的新木門拆下放置一旁，已即時聯絡並責成主承辦商跟進，而主承辦商已報警，事件未影響工程進度及醫院服務。院方已要求主承辦商與分判商妥善跟進，按照合約處理，並向港島西聯絡匯報跟進。

事發上周四 涉二判工人

警方回覆稱，上周四中午接獲有關工程負責人李姓男子投訴，稱有已安裝好的新木門被人拆下，案件屬備案性質。

立法會文件顯示，大口環兒童醫院翻新G座1號及2號病房項目涉款1920萬元。宏宗建築為上市公司「綠色經濟發展有限公司」全資附屬公司。綠色經濟的年報有提及宏宗建築投得港島西聯網醫院的小型工程。本報昨日未能聯絡宏宗建築。翻查資料，宏宗建築去年涉工業意外被暫停競投工務工程招標資格，去年6月則曾有工人在西貢蠔涌危坐大廈天台邊緣，拉起寫有「宏宗建築有汗出冇糧出」橫額。

業界：借貸緊工程減 多承建商受壓

香港建造業總工會理事長周思傑表示暫未接獲相關工友求助，但了解到二判拖欠薪金，工友拆門「泄憤」；至於主承辦商與二判之間是否存在拖款情况，抑或因二判出現經濟問題，有待了解。他說，老牌承建商馮祥記結業及保華遭入稟追討工程費後，建造業產生「連鎖反應」，加上大環境不景氣，銀行借貸收緊，供應商等轉為即時收錢，且私人工程減少，不少承建商出現資金鏈問題。

勞聯副主席譚金蓮說，今年收到來自建造業欠薪的求助較去年同期增約三分之一，今年涉工務工程的欠薪個案亦增多，她稱受大環境不景氣影響，未來並不樂觀，但強調立法會財委會對工務工程的撥款沒減，「勢並不差」。

另外，本報上周報道物流公司「海迅供應鏈」被指欠薪，旗下的「海迅人力資源管理有限公司」未為約400名員工繳交5月至6月強積金供款及附加費，涉約160萬元。

積金局上周五（16日）補充，該公司仍未為約400名員工繳交5至7月的強積金供款及附加費，涉約240萬元，且在3月亦未為約500名僱員繳交共110萬強積金供款及附加費，經積金局介入後已補交。

積金局：仍欠供240萬積金

海迅：訴訟致戶口遭限制 月初復常

海迅昨回覆本報稱，對近日網上疑其欠薪的討論表示遺憾。至於欠繳強積金供款及附加費，公司6月初因一訴訟導致戶口被風管限制，直至8月初戶口才回復正常，故未能及時完成供款，一直就此事與積金局聯繫及按指示分階段繳交指定金額及附加費。海迅表示去年4月受網上風波影響，加上經濟不景氣等原因，公司現金流短暫受壓，若員工有任何薪金問題，可隨時聯絡公司人事部，並會檢討現有制度。

海迅是香港郵政服務承辦商之一，為其提供各項租賃貨車服務。香港郵政回應稱非常關注事件，服務未受影響，署方會繼續密切留意情况，在有需要時採取適當跟進行動。

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