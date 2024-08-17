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九市速遞：科大廣州夏令營中外生交流

【明報專訊】港科大（廣州）首次舉辦的「語言文化交流夏令營（Playshop for Language and Cultural Exchange，PLACE）」，於本周二（13日）舉行閉幕儀式。為期3周的夏令營涵蓋文化、語言、體育、科學四大範疇共20多項課程，有近300名高中生及大學生參與，其中145名來自美、英、德、哈薩克斯坦等22個國家，其餘來自中國各地高中及大學。

學生透過詠春、麻將、中國民族民間舞等活動交流，夏令營亦安排講座介紹港珠澳大橋建設，以及參觀廣東省博物館、永慶坊及粵劇博物館等地方。校方表示，未來每年都會舉辦夏令營。

港科大（廣州）校長倪明選在閉幕儀式致辭稱，學生展現的開放態度、包容多元文化，正是該校倡導的精神，夏令營不僅促進中國與世界各國的文化交流，還讓學生透過體育活動、科學講座和手工藝製作等活動全面發展，希望他們能將夏令營的寶貴經歷，轉化為持續探索與成長的動力。

在瑞士修讀國際關係的Maria表示，今次是她首次到中國，對嶺南派國畫、詠春武術體驗尤其深刻，期望未來再到中國，赴四川探訪熊貓。來自港科大（廣州）的張同學表示，以往對外面世界不大了解，透過夏令營與外國學生交流後，了解到國外文化亦多元豐富，不止「一家文化獨好」。

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