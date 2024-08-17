九市速遞：科大廣州夏令營中外生交流

學生透過詠春、麻將、中國民族民間舞等活動交流，夏令營亦安排講座介紹港珠澳大橋建設，以及參觀廣東省博物館、永慶坊及粵劇博物館等地方。校方表示，未來每年都會舉辦夏令營。

港科大（廣州）校長倪明選在閉幕儀式致辭稱，學生展現的開放態度、包容多元文化，正是該校倡導的精神，夏令營不僅促進中國與世界各國的文化交流，還讓學生透過體育活動、科學講座和手工藝製作等活動全面發展，希望他們能將夏令營的寶貴經歷，轉化為持續探索與成長的動力。

在瑞士修讀國際關係的Maria表示，今次是她首次到中國，對嶺南派國畫、詠春武術體驗尤其深刻，期望未來再到中國，赴四川探訪熊貓。來自港科大（廣州）的張同學表示，以往對外面世界不大了解，透過夏令營與外國學生交流後，了解到國外文化亦多元豐富，不止「一家文化獨好」。