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港聞二

代辦消防安全指示擬設試點 保安局：說明工程費非天價

【明報專訊】立法會正就修訂《消防安全（建築物）條例》二讀，保安局常任秘書長李百全稱，法例通過後，計劃在2至3個月內，挑選10至20間樓宇作代辦試點，了解樓宇挑選準則、涉及過程和費用等，讓大眾理解落實細則，不會誤會工程涉「天價」費用。條例委員會主席謝偉銓稱，最快在下月上旬舉行公聽會聽取持份者意見，待與官員商討後再公布詳情。

挑選10至20廈

舉例每月200元合理

《2024年消防安全（建築物）（修訂）條例草案》委員會昨舉行，李百全稱，消防處樓宇改善支援中心提供一站式支援，包括製作承辦商「白名單」供業主挑選以遵辦「消防安全指示」；在全港1000多個承辦商中，目前名單已加入92個，另有300多個感興趣。

李稱​​不少業主誤會工程費高達「天價」，惟以一幢13層樓宇為例，相關工程費用約200多萬元，市建區資助120萬元後，60戶業主每戶需分擔約1.3萬元，在容許60個月免息分期付款下，認為每月約200元費用合理。

局方建議就阻礙法團遵辦《條例》訂明罰則，包括阻礙受僱於法團者進行工程，最高可被判款1萬元及監禁6個月。立法會選委界議員江玉歡關注，如有業主因工程費用過高而反對，會否誤墮法網。李百全表示，在法團表達合理意見不違法，局方會就「阻礙」等行為定義，如阻礙承辦商進行工程才有可能違法。

草案擬要求新物業擁有人就物業權轉讓，在交易後3個月內通知當局，違者最高罰1萬元。立法會九龍中議員楊永杰認為罰則太低，建議業主要獲消防批准才可買賣，鼓勵業主盡快改善消防工程。李百全稱，《基本法》保障私有產權交易，修訂草案要考慮立法的相稱性，惟局方會因應業主是否合作協助工程進行，而考慮豁免收取行政費。

相關字詞﹕保安局 消防安全建築物條例

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