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港聞二

零售餐飲失業率升 整體勞動市場持平 孫玉菡：消費轉型 行業或受壓

【明報專訊】本港最新失業率維持3%，就業不足率亦不變，維持1.2%；其中零售業和餐飲服務活動業的失業率則上升，分別為4.3%和5%。勞福局長孫玉菡表示，受市民和旅客消費模式轉變影響，與消費相關行業的就業情况或會面對一些壓力，並預計整體勞工市場短期內會維持偏緊。

就業不足率1.2%不變

政府統計處昨公布，今年5至7月經季節調整的失業率維持3%，就業不足率維持1.2%。未經季節調整的失業人數增加約3100人至11.78萬人。總就業人數由今年4至6月約370.3萬人，升至5至7月近370.9萬人，增加約5300人。

貿易、住宿、運輸等失業率降

進出口貿易及批發業、住宿服務業、運輸業、保險業和地產業等最新失業率錄得下降。不過，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別較4至6月上升0.4及0.3個百分點，至4.3%和5%。據統計處數字，最新零售業失業率較去年同期升1個百分點，餐飲服務活動業則升0.7個百分點。

私人職位空缺按年跌31%

勞工處在今年5至7月平均每月錄得71,709個私營機構職位空缺，按年下跌31%，較4至6月平均數字下跌1.1%。孫玉菡說，由於市民和旅客消費模式轉變所帶來的挑戰，與消費相關行業的就業情况或會面對一些壓力，不過經濟繼續增長會對勞工需求帶來支持，整體勞工市場短期內料會維持偏緊。

私人消費開支於第二季轉為按年實質跌1.5%，政府經濟顧問梁永勝昨解釋主要受市民消費模式改變影響，私人消費面對長期結構問題，如市民消費模式及消費習慣的轉變，同時受港匯強勢等影響，令港人因匯率原因偏好外遊消費。

相關字詞﹕孫玉菡 餐飲業 零售業 失業率

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