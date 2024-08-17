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港聞

港聞二

商人助理洗錢囚5年 官指愚忠減刑

【明報專訊】一名商人自2015年起安排私人助理持有一間上市公司的大量股份，再以數間公司向該上市公司借貸1.25億元，而該些公司實質均由商人持有。涉案私人助理被廉政公署起訴5項串謀洗黑錢罪，早前被裁定全部罪成，昨於區院被判囚5年。法官李慶年稱，本案涉額逾億，犯案時間橫跨14個月，亦屬有預謀的跨境犯罪等；被告並非主謀，曾進諫勸商人「收手」，也因與商人關係緊密，出於愚忠犯案，則為減刑因素。

跨境犯罪涉1.25億 曾勸「收手」

李官綜合案情指出，被告林松根（51歲）按商人黃自強指示處理新威國際控股有限公司（新威）資金，即於2016年7月至翌年9月借取的1.25億貸款。黃安排被告及其他人持有新威股份，並以掛名人頭公司向新威借貸，轉移新威的資金作其個人資金使用，包括償還律師費及買賣股票；被告雖認為借貸安排可疑，但為保住工作，按指示處理。黃因新加坡及香港銀行帳戶被凍結，做出涉案行為，違反上市規則，詐騙港交所和投資者。

李官引述辯方求情稱，被告出生於內地農村基層家庭，為人盡責勤奮；另稱涉案金錢不是源於販毒等令社會厭惡的罪行得益，1.25億元中已償還部分款項，被告角色屬操作人，出於與商人的緊密關係行事，望法庭輕判，讓被告早日照顧患癲癇的女兒。

李官判刑時指出，本案有一系列加刑因素，包括多於一人犯案、有預謀、涉及跨境犯案，令涉案上巿公司損失逾8100萬元，以6年監禁為量刑起點。

李官續稱，被告有合理理由相信涉案金額為黑錢，但被告並非主謀，按指示處理黑錢，刑責較低，考慮到被告出於愚忠犯案，以及案發至今已相隔8年、被告的良好背景及家庭因素，減刑至監禁5年。

【案件編號：DCCC 598/22】

相關字詞﹕區域法院 私人助理 洗黑錢

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