私家車違例切線 警擎槍追截不果

一度下車警棍敲窗 爆胎跟甩

昨晨約9時，一輛隸屬新界南交通部執行及管制組警車巡邏期間，警員發現一輛黑色私家車在荃灣路近興芳路違例切雙白線，上前截查，私家車加速逃走，駛經荃灣路支路，至荃青交匯處因交通擠塞停下，警車上兩名警員隨即下車，要求司機下車受查，其間一警拔槍戒備，一警用警棍敲打車窗及擋風玻璃，逼令司機停車開門。私家車司機未理，繼續駕車向青衣方向逃去，警車一直尾隨至長青公路，因爆胎無法再追，私家車終往大欖隧道方向失去蹤影。一度擎槍的警員閃避私家車時跌倒，手腳擦傷，送院治理。爆胎警車被拖走檢驗。警方昨晚在荃灣享和街尋獲涉事私家車，屬一租車公司所有。

網傳片段顯示，一輛交通部警車在荃灣路一度截停可疑私家車，警車當時停中線，攔阻私家車去路，而慢線停有一輛的士；私家車曾想轉出快線，警車馬上攔截兩條行車線，私家車遂倒車，趁慢線的士駛走，即從慢線逃去，警車尾隨續追。