明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

私家車違例切線 警擎槍追截不果

【明報專訊】一輛私家車昨晨在荃灣路違例切線，被交通警截查時逃走，遇上塞車，兩警員追至分別擎槍，並以警棍敲打車窗，私家車司機未理繼續駕車逃走，警車追至長青公路爆胎，私家車最終往新界方向逃去，昨晚被尋回。追截期間拔槍警員跌倒受傷，送院治理。案件列作狂亂駕駛，交新界南總區交通意外調查隊及葵青警區重案組調查，正追緝涉案年約30歲啡色短髮男司機。

一度下車警棍敲窗 爆胎跟甩

昨晨約9時，一輛隸屬新界南交通部執行及管制組警車巡邏期間，警員發現一輛黑色私家車在荃灣路近興芳路違例切雙白線，上前截查，私家車加速逃走，駛經荃灣路支路，至荃青交匯處因交通擠塞停下，警車上兩名警員隨即下車，要求司機下車受查，其間一警拔槍戒備，一警用警棍敲打車窗及擋風玻璃，逼令司機停車開門。私家車司機未理，繼續駕車向青衣方向逃去，警車一直尾隨至長青公路，因爆胎無法再追，私家車終往大欖隧道方向失去蹤影。一度擎槍的警員閃避私家車時跌倒，手腳擦傷，送院治理。爆胎警車被拖走檢驗。警方昨晚在荃灣享和街尋獲涉事私家車，屬一租車公司所有。

網傳片段顯示，一輛交通部警車在荃灣路一度截停可疑私家車，警車當時停中線，攔阻私家車去路，而慢線停有一輛的士；私家車曾想轉出快線，警車馬上攔截兩條行車線，私家車遂倒車，趁慢線的士駛走，即從慢線逃去，警車尾隨續追。

相關字詞﹕交通警 擎槍

上 / 下一篇新聞

熊貓寶寶未來三四日「存活關口」 海洋公園：體輕脆弱 開社交帳號更新消息
熊貓寶寶未來三四日「存活關口」 海洋公園：體輕脆弱 開社交帳號更新消息
贈港熊貓將住安安佳佳故居 抵埗後檢疫一月適應一月
贈港熊貓將住安安佳佳故居 抵埗後檢疫一月適應一月
收棄狗投訴 寶蓮寺：已查問員工及派人尋犬
收棄狗投訴 寶蓮寺：已查問員工及派人尋犬
連續4年奪命 電車意外率僅次的士 每年29至55宗 議員促公司加強安全措施
連續4年奪命 電車意外率僅次的士 每年29至55宗 議員促公司加強安全措施
跨境救護車下周起演練 限駛屯醫兒醫
跨境救護車下周起演練 限駛屯醫兒醫
流浮山建新基地 數碼港研發展AI等產業
流浮山建新基地 數碼港研發展AI等產業
涉起底前成員 華企業家商會主席被捕
涉起底前成員 華企業家商會主席被捕
申保就業裁員 北區教會遭追逾10萬
申保就業裁員 北區教會遭追逾10萬
審8．18案廖柏嘉 辭「媒體自由聯盟」職 國際新聞組織曾質疑角色衝突 廖柏嘉：免小組工作受影響
審8．18案廖柏嘉 辭「媒體自由聯盟」職 國際新聞組織曾質疑角色衝突 廖柏嘉：免小組工作受影響
警司非禮案辯方盤問 質疑口供僅提「碰嘴唇」
警司非禮案辯方盤問 質疑口供僅提「碰嘴唇」
涉來港收費拍攝 3內地人被捕
涉來港收費拍攝 3內地人被捕
住粉嶺嘉福邨 煤氣公司外判工染登革熱
住粉嶺嘉福邨 煤氣公司外判工染登革熱
大埔兩死車禍 三口家傷者索償
大埔兩死車禍 三口家傷者索償
商人助理洗錢囚5年 官指愚忠減刑
商人助理洗錢囚5年 官指愚忠減刑
零售餐飲失業率升 整體勞動市場持平 孫玉菡：消費轉型 行業或受壓
零售餐飲失業率升 整體勞動市場持平 孫玉菡：消費轉型 行業或受壓
指原審無視疑點 寇鴻萍上訴逃稅罪
指原審無視疑點 寇鴻萍上訴逃稅罪
代辦消防安全指示擬設試點 保安局：說明工程費非天價
代辦消防安全指示擬設試點 保安局：說明工程費非天價
海關檢400萬支私煙拘4男 涉稅值1320萬
海關檢400萬支私煙拘4男 涉稅值1320萬
涉非禮治療師 療養院七旬病人被捕
涉非禮治療師 療養院七旬病人被捕
九市速遞：科大廣州夏令營中外生交流
九市速遞：科大廣州夏令營中外生交流
九市速遞：灣區內地9市 7月進出口增16%
九市速遞：灣區內地9市 7月進出口增16%
九市速遞：第32屆廣博會下周五舉行 首展無人駕駛技術
九市速遞：第32屆廣博會下周五舉行 首展無人駕駛技術
九市速遞：深圳增建改造陸路口岸 重整客貨通關功能
九市速遞：深圳增建改造陸路口岸 重整客貨通關功能
九市速遞：羊城書展設中共建政75周年專題
九市速遞：羊城書展設中共建政75周年專題
灣區手記：國家地理雜誌展 ／文：尚東美
灣區手記：國家地理雜誌展 ／文：尚東美
【Emily】張竹君離開防護中心 調任衛署顧問醫生
【Emily】張竹君離開防護中心 調任衛署顧問醫生
【Emily】帶路醫藥創新實驗室揭牌 段崇智：續推中藥國際化
【Emily】帶路醫藥創新實驗室揭牌 段崇智：續推中藥國際化
【Emily】內地4學者獲「未來科學大獎」
【Emily】內地4學者獲「未來科學大獎」
【Emily】朝鮮擬年底開關供旅遊 內地旅社話各地人都可以去 除咗韓國
【Emily】朝鮮擬年底開關供旅遊 內地旅社話各地人都可以去 除咗韓國
【Emily】霍啟剛×白雙全 以沙代紙寫書法
【Emily】霍啟剛×白雙全 以沙代紙寫書法