住粉嶺嘉福邨 煤氣公司外判工染登革熱

中心稱接獲內地衛生當局通報，該名過往健康良好的69歲男子上周五（9日）起嘔吐，翌日到訪韶關；周一頭暈發燒，在當地一間醫院門診求醫，翌日入院，血液樣本檢驗證實對登革熱病毒呈陽性。中心稱暫未發現個案與本港早前其他個案有流行病學關連。

初步調查顯示，病人潛伏期內無外遊，曾到訪中華煤氣大埔煤氣廠，病人稱過去3星期不曾被蚊叮；家居接觸者無病徵，正接受醫學監察。

當局籲現病徵者致電跟進

中心稱將視察病人住所，會向鄰近居民實地調查；正聯絡嘉福邨住戶跟進健康情况，呼籲曾到該邨附近或大埔煤氣廠並出現病徵者，致電21252670安排化驗或轉介，熱線今明上午9時至下午1時運作，下周一（19日）起周一至周五朝九晚五運作，公眾假期除外。

煤氣公司回覆稱，截至目前無收到其他於大埔製氣廠工作或活動的人感染登革熱或出現相關症狀，已安排本周末於該廠全面滅蚊，監察員工健康，提醒如發現徵狀要立即通報。