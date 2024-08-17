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港聞

港聞二

涉來港收費拍攝 3內地人被捕

【明報專訊】入境處近日發現有內地攝影師非法在港提供服務，周三至周四拘捕3名內地攝影師，他們每次收費分別約1000至1500港元，據悉分別涉及兩宗街頭攝影及一宗婚前攝影（pre-wedding）案件。入境處提醒市民聘用非法勞工同屬違法，要謹慎光顧網上平台的服務。

小紅書現廣告 入境處放蛇

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰表示，近日有內地攝影師利用主流社交平台宣傳，聲稱可來港提供平價婚禮及街頭攝影服務。入境處調查後鎖定可疑內地攝影師，在社交平台「放蛇」，向目標攝影師查詢及預訂服務，當攝影師來港提供服務時拘捕3人，檢獲智能電話及攝影器材。入境處展示的社交平台廣告版面與「小紅書」相似，其中一張宣傳廣告昨在「小紅書」仍可搜索，廣告為簡體字，以「香港跟拍」為題，收費按時長決定，最短1小時收費488元，拍攝4小時則收1419元，另提供付費化妝及修圖服務。

梁稱被捕1男2女介乎25至30歲，均為內地旅客，非受公司聘用，互不相識，將調查過往有否在港犯案，不排除更多人被捕。被問若事先在內地付費聘用攝影師來港是否違法，梁稱入境處「放蛇」時已繳付訂金，否則攝影師不會來港，強調只要在香港提供服務即屬違法。

梁提醒顧客如明知服務提供者不可合法受僱、或沒以切實可行方式核實對方可合法受僱，可能觸犯協助及教唆他人在港違反逗留條件。聘用不可合法受僱者，最高可判監10年及罰款50萬元。

相關字詞﹕攝影 黑工 入境處

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