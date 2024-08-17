警司非禮案辯方盤問 質疑口供僅提「碰嘴唇」

談挽臂 事主稱酒後無力「有嘢就捉」

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪、各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。辯方大律師鄭明斌續盤問女事主X，播放報稱第三次非禮事件發生後、2023年6月23日凌晨時分的閉路電視畫面，指X雙手分別挽着被告手臂，繼而摟他的腰。X稱她酒後腳步不穩、全身乏力，捉住被告借力，其後遭被告拖行。

哭指辯方捉字蝨 一度休庭

辯方追問X有關被告拖行她至返回餐桌的過程細節，X重申她對拖行的動作有記憶，大哭指「我真係記得……你又捉我字蝨……你想我點答！好攰呀！」語畢尖叫，屏風後傳出拍打硬物的聲音，法官下令清場並將案押後約45分鐘。休庭後控方申請X作供時讓一名女總督察在身旁安撫情緒，辯方不反對。

X續稱，她記得被告一直捉住她，直至快返回餐桌才放手，其間她曾指手劃腳，但絕非辯方形容「拍打」或「撫摸」被告。X稱解釋不到為何自己會指手劃腳，辯方追問原因，X激動斥「點解成日答咗你都要再問，我真係答咗你喇，你可唔可以專業少少呀律師！」

辯方又就X的證人口供提問，稱X描述被告的陽具碰到其嘴唇。辯方稱口交應指陽具碰到嘴唇、牙齒和口腔，X稱被告的陽具有同時碰到她牙齒和口腔，辯方質疑為何口供只交代碰到嘴唇，X稱她理解碰到嘴唇已屬口交，又說「你唔使我講到咁白啦，一個正常男人，佢陽具都唔會掂到我嘴唇啦，唔通親吻？」辯方指出X口供中無描述被告的陽具進入其口腔，X否認。

此外，本案預留17天審訊，法官關注以現時進度，17天或全用於處理X的證供，控方稱正就此與辯方商討，稍後告知法庭。

【案件編號：DCCC 137/23】