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審8．18案廖柏嘉 辭「媒體自由聯盟」職 國際新聞組織曾質疑角色衝突 廖柏嘉：免小組工作受影響

【明報專訊】在英國輿論及國際新聞團體壓力下，早前有份審理「8．18流水式集會」案的香港終審法院非常任法官廖柏嘉（David Neuberger，圖）在英國時間周四發聲明宣布，因應外界關注自己在香港終院的角色，辭去英美等50多國政府組成的「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition）轄下專家小組主席。

多個國際新聞組織早前均質疑廖柏嘉參與審訊壹傳媒創辦人黎智英牽涉的案件，與其擔任新聞自由團體的角色衝突，保護記者委員會、無國界記者、第十九條組織等均呼籲廖柏嘉辭任小組主席。有關案件橫跨超過4年，其中終院周一（12日）駁回流水式集會案上訴，維持原判。

廖柏嘉透過聯盟發聲明解釋其離任考慮，他說現在是時候離開，因為「聚焦在我擔任香港（終院）非常任法官，而奪走或干擾小組重要且有影響力的工作，殊不理想」。他在聲明稱數月前曾提出可能卸任，一方面因自己已擔任小組主席5年，同時也因外界對他擔任香港終院非常任法官的關注。

小組成員曾指英官不應再審港案

同屬專家小組成員的英國著名人權律師及上議院議員Helena Kennedy前日發聲明稱，退休法官可接受任何職位，她個人認為由於香港法律已遭「武器化」，英國法官不應繼續參與香港審訊。不過她補充，相信廖柏嘉留任終院是出於良好意願，也認為對方品格崇高。廖柏嘉辭任後，曾遭港府點名批評的「香港監察」及「香港自由委員會基金會」繼續提出質疑，指廖柏嘉應辭任終院。

大律師會：支持海外法官

香港大律師公會表示，該會及香港社會支持包括廖柏嘉在內的終審法院海外非常任法官的存在，以及他們對終審法院工作的貢獻。

今年6月同樣來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）宣布辭任，任期2027年2月屆滿的廖柏嘉決定留任，他當時表示，若他留任可做到好事，又或離任會造成傷害，他願意盡量留任，以支持香港的司法同事及法治，他關注本港「溫水煮蛙」的情况，但「溫水」是否過熱屬個人評估。

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