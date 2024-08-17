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港聞

港聞二

涉起底前成員 華企業家商會主席被捕

【明報專訊】警方上月搗破一個詐騙集團，涉透過成立「全球華人企業家總商會」誘騙投資，騙取約400萬元，6人涉串謀詐騙被捕，包括兩名會計師。事隔逾一個月，其中一名48歲被捕人涉發布「起底」信息，被私隱專員公署拘捕。據了解，被捕人為該會創會主席陳俊民，涉於該會網站發布影片，公開前成員岑政熹的出世紙等。

私隱專員公署稱，昨在新界區拘捕48歲中國籍男子，涉嫌在未經當事人同意下披露個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條，獲准保釋。調查顯示，事主與被捕人曾是同一商會成員，事主因不同意該會運作模式，於2023年12月退出。今年7月，事主與被捕人關係惡化；8月有人先後透過即時通訊軟件發布一份虛構報章報道，以及在該會官網發布影片，披露事主個人資料，並對事主作負面評論。

公署稱事主被披露的個人資料包括出生證明書及其他登記表格的副本，可見事主的中英文姓名、英文別名、簽名、身分證號碼、回鄉證號碼、性別、出生日期地點、種族籍貫、通訊地址、電話號碼及學歷等，其他被披露的資料包括國籍、住址、過去及現在於不同機構擔任的職務及照片。

官網影片展出生證明等

本報昨午瀏覽全球華人企業家總商會網站，仍然見到兩段涉事影片，分別長5分鐘及27分鐘，均於8月7日發布，陳俊民在片中反駁前成員岑政熹早前接受傳媒訪問的一些說法，展示岑的出生證明書、公司註冊文件等，又指岑未有申報其外國國籍。兩段影片昨晚已移除。

另外，《成報》昨發聲明，指於社交平台發現流傳冒充該報今年8月2日頭版新聞的版面，內容聲稱《成報》記者曾向全球華人企業家總商會查詢，並確認有人疑涉間諜案被董事局趕出商會。《成報》澄清從沒有訪問該商會任何人有關間諜案，已向警方報案及通報個人資料私隱專員公署。

相關字詞﹕全球華人企業家總商會

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