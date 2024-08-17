流浮山建新基地 數碼港研發展AI等產業

冀2030前建成 末季提建議

目前數碼港駐園區企業逾900間，比去年多約100間，包括科大訊飛、多點DMALL、壁仞科技、永信至誠、華潤科學技術研究院、CertiK等，亦與大灣區內10多家創業園區建立聯繫，為初創企業開啓拓展大灣區及內地市場。

鄭松岩接受訪問時表示，數碼港將來會成為香港數碼化經濟或不同企業數碼化轉變的動力，形容是「發動機」，將不同創科產品推廣到不同行業，再輻射到內地及外國。他稱數碼港正做不同規劃，政府在流浮山預留15公頃土地成為數碼港的新基地；又稱目前南區的數碼港「地方唔夠用」，初創公司需要設備較多，流浮山基地正可填補不足。

稱南區數碼港不夠空間

新基地填不足

鄭又說，流浮山一海之隔便是深圳前海，而前海及南山都是深圳創科企業集中地，規劃流浮山時不會視之為「兩個地方」，而會視為「一體」，規劃不同產業，並利用數碼港人工智能數據分析國內的新產業，「𠵱家有好多唔同諗法」。他說，流浮山的數碼港基地將會以發展新產業為主，包括AI評測中心、環保旅遊科技中心、數據交易中心等，今年第四季會提交相關規劃建議報告予政府審核及提補充建議。

鄭稱，流浮山不單是物理空間，更希望發展新的數碼科技產業。他表示每次有新的產業發展時，必定有很多前期工作，「不想等到全部建設好了我們才開始（產業研究）」，現時數碼港將展開先導計劃，例如舉辦國際論壇及試行服務等，建設新基地同時做研究，「到時就可以好順暢地銜接，並且發揚光大」。

另外，數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇2024」昨起一連3日舉行，主題為「想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新」，邀請逾60名來自國際及本地科技企業與講者；論壇亦設體驗專區，展出近50項創新技術或應用，同場還有工作坊及各類競賽，提供數碼娛樂虛實的沉浸式體驗。

陳茂波：人工智能中心年內啟

財政司長陳茂波致辭時說，政府積極支持數碼發展，正在建設的人工智能超算中心料今年內啟用第一期設施；今年預算案亦提出補貼計劃，以支持本地大學、研究機構和企業使用該中心的計算設施。他稱香港是自由開放、具多元文化和國際化，亦有政府政策支持，企業可實現想法和抱負。