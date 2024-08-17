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港聞二

跨境救護車下周起演練 限駛屯醫兒醫

【明報專訊】政府擬試行跨境救護車安排，昨刊憲指定兩架深圳救護車下周五（23日）至明年2月23日，豁免《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，以便在不載送病人下演練，由深圳往返屯門醫院或香港兒童醫院。隨車的深圳醫生將取得在港「有限度註冊」執照，據悉醫委會尚未接獲申請。民建聯議員顏汶羽說，據了解暫擬由港大深圳醫院的香港籍註冊醫生隨車，或由香港醫管局醫生在關口上車。

政府早前料今年中起試行為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，原擬最快4月底演練。計劃以港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院作試點，試行救護車「點對點」直送至本港公院，毋須病人在口岸轉換救護車。據刊登憲報，指定救護車只可由持有效救護車駕駛執照並獲本港醫衛局認可的司機駕駛，來港當日須持有效車輛牌照等，並只可由深圳往返屯門醫院或香港兒童醫院。

醫衛局昨表示，預計今年內推出試行計劃，會爭取盡快敲定深圳跨境救護車入境本港的長遠安排，並正與澳門政府商討演練安排。

該局稱視乎試行計劃成效及運作經驗，會考慮是否及如何擴展計劃，例如增加指定醫院及擴至雙向安排。

顏汶羽：據悉深圳港醫隨車

或醫局醫生關口上車

據悉醫委會尚未接獲隨車醫生的有限度註冊申請。昨早參觀港大深圳醫院的顏汶羽說，據其了解院方估計醫委會須約半年審批醫生註冊，暫擬先由該院香港籍註冊醫生隨車，或由香港醫管局緊急應變指揮中心派遣香港籍註冊醫生在口岸上車，作為過渡安排。他說醫管局將發出跨境轉運工作邀請函，讓港大深圳醫院員工申請一年多次往返工作簽證，每次啟動機制時另須向雙方政府提交人員資料。

顏汶羽稱，深圳跨境救護車每次演練須向廣東省申請出境批文，院方長遠擬添置一輛新救護車，向本港運輸署申請特別用途車輛註冊，以申請兩地車牌。他期望盡快推行計劃，並「邊試行邊檢討」，盡快累積經驗並擴至較多港人入住的醫院或院舍，加強港人在內地接受醫療服務的信心。

相關字詞﹕有限度註冊 醫務委員會 深圳 港大深圳醫院 民建聯 救護車 顏汶羽 醫務衛生局 跨境救護車

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