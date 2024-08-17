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港聞二

連續4年奪命 電車意外率僅次的士 每年29至55宗 議員促公司加強安全措施

【明報專訊】一名3歲女童前日（15日）在堅彌地城海旁過路時被捲入車底死亡，有市民昨到事發馬路安全島獻花、玩具及糖果等悼念。運輸署資料顯示，今次是連續第四年有人被電車撞斃，綜合報道則可見2022至2024年的電車撞死人意外均發生在中西區。以每千輛領牌車輛計，電車意外率第二高，僅次的士。有區議員及立法會議員均冀電車公司加強安全設備，包括在電車安裝感應裝置、加強制動系統及在電車站加警示燈號。有議員考慮在立法會交通事務委員會提出討論電車安全。香港電車公司稱會持續盡其所能投放不同資源審視及提升現有安全措施。

根據運輸署資料，去年涉及意外的電車數目為47輛，而去年中全港有161輛電車，全年車輛行駛420萬公里，若將涉及意外車數除以領牌車輛數量和全年車輛行駛里數，涉及意外率分別為291.9（每千領牌車輛計）和11.18（每百萬車輛行駛公里計）。的士相關數字分別為295.2及2.1（見圖）。

按車數比例計居次

里程計意外率遠超其他車

資料亦顯示，過去5年涉及電車的意外介乎每年29至55宗（見表），由2012至2023年共有6人在涉及電車的意外中死亡，2017至2020年沒有電車相關的交通意外死亡個案，但2021至23年連續3年各一死，今年截至前日錄得一宗死亡事故。前日3歲女童在66歲外公及外傭陪同下在堅彌地城海旁過路，遭電車撞倒不治。

中西區議員（西區）王倩雯表示，電車雖看似速度慢，但煞停時需有滑行過程，不能即煞即停，市民出行時應一眼關七，留意左右有否電車駛近。她又說，電車本身有一定高度，司機站立在車裏，未必能夠清晰地看到行人，對於這個盲點，她建議在車身或車頭安裝感應系統，如有危險都能讓司機和行人知道。

曾任中西區區議會副主席的立法會議員陳學峰表示，會考慮在立法會交通事務委員會跟進電車安全問題，因近幾年問題值得關注，尤其電車撞人導致死亡的個案比較多。他亦認為有關方面應檢視電車站安全，最好設警示燈，而電車公司應改進制動系統，並加強司機培訓。

香港電車公司回覆表示，對今次意外公司上下員工都非常痛心，事後已通知前線員工於駕駛時必加倍提高警覺，留意行人動態。

電車：年均5000次車速檢查

每名車長新入職都必須接受8星期訓練，通過考核可成為車長，往後每年都須上重溫課程和外展課程。另外，每日都有總車長、助理總車長及「神秘乘客」隨機登上載客電車監察，又稱每年有5000次不定期不同位置的車速檢查，如有發現有車長違規，必嚴肅處理。

相關字詞﹕交通意外 西區 電車

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