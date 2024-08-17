連續4年奪命 電車意外率僅次的士 每年29至55宗 議員促公司加強安全措施

根據運輸署資料，去年涉及意外的電車數目為47輛，而去年中全港有161輛電車，全年車輛行駛420萬公里，若將涉及意外車數除以領牌車輛數量和全年車輛行駛里數，涉及意外率分別為291.9（每千領牌車輛計）和11.18（每百萬車輛行駛公里計）。的士相關數字分別為295.2及2.1（見圖）。

按車數比例計居次

里程計意外率遠超其他車

資料亦顯示，過去5年涉及電車的意外介乎每年29至55宗（見表），由2012至2023年共有6人在涉及電車的意外中死亡，2017至2020年沒有電車相關的交通意外死亡個案，但2021至23年連續3年各一死，今年截至前日錄得一宗死亡事故。前日3歲女童在66歲外公及外傭陪同下在堅彌地城海旁過路，遭電車撞倒不治。

中西區議員（西區）王倩雯表示，電車雖看似速度慢，但煞停時需有滑行過程，不能即煞即停，市民出行時應一眼關七，留意左右有否電車駛近。她又說，電車本身有一定高度，司機站立在車裏，未必能夠清晰地看到行人，對於這個盲點，她建議在車身或車頭安裝感應系統，如有危險都能讓司機和行人知道。

曾任中西區區議會副主席的立法會議員陳學峰表示，會考慮在立法會交通事務委員會跟進電車安全問題，因近幾年問題值得關注，尤其電車撞人導致死亡的個案比較多。他亦認為有關方面應檢視電車站安全，最好設警示燈，而電車公司應改進制動系統，並加強司機培訓。

香港電車公司回覆表示，對今次意外公司上下員工都非常痛心，事後已通知前線員工於駕駛時必加倍提高警覺，留意行人動態。

電車：年均5000次車速檢查

每名車長新入職都必須接受8星期訓練，通過考核可成為車長，往後每年都須上重溫課程和外展課程。另外，每日都有總車長、助理總車長及「神秘乘客」隨機登上載客電車監察，又稱每年有5000次不定期不同位置的車速檢查，如有發現有車長違規，必嚴肅處理。