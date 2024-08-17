贈港熊貓將住安安佳佳故居 抵埗後檢疫一月適應一月

熊貓中心與海洋公園昨在四川成都簽署落實中央贈港大熊貓的合作協議書，楊潤雄出席簽署儀式，稱協議除了落實大熊貓來港安排，亦涵蓋雙方在大熊貓護理、繁育研究和科普教育的合作。他說，協議將加強四川與香港在大熊貓保育的合作關係，加深兩地情誼，即將來港的大熊貓會成為港人的「親密家人」。

楊潤雄稱健康 身分未揭曉

楊昨晚返港會見傳媒，稱一對大熊貓健康良好，將在四川接受一個月隔離；又稱此行與熊貓中心及相關機構商討未來一個月的籌備工作，有信心大熊貓下月底前抵港。他說大熊貓會經飛機運送，由國泰航空負責，來港日期要視乎檢疫時間和屆時情况。楊預告大熊貓抵港後需再隔離檢疫一個月，花一個月適應環境，料12月與市民見面。

海洋公園：正改善奇珍館設施

當局尚未公布該對大熊貓身分，特首李家超早前表示牠們介乎5至8歲，雄性重約120多公斤，雌性重約100公斤。牠們來港後將居於海洋公園「香港賽馬會四川奇珍館」，海洋公園主席龐建貽昨稱已安排人員到四川認識來港大熊貓，並協助照顧，園方正改善和提升四川奇珍館設施，冀屆時給予市民和遊客新體驗。

內地上次贈送大熊貓予香港為2007年的盈盈、樂樂。回顧其來港安排，當年3月國家林草局正式公布兩隻大熊貓的身分，特區政府及後舉辦公開命名活動。牠們完成隔離檢疫、健康檢查等程序後，同年4月底乘坐專機來港；由四川臥龍乘車到成都、再轉乘飛機抵港，運送全程歷時近12小時。當局在盈盈、樂樂抵港的交接儀式才正式宣布牠們的名字。

盈盈、樂樂當年同需接受一個月的隔離檢疫及適應期，四川獸醫及飼養員亦陪同抵港，逗留約3個月協助照顧。兩隻大熊貓終在抵港兩個多月後、同年七一正式與市民見面。