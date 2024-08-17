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熊貓寶寶未來三四日「存活關口」 海洋公園：體輕脆弱 開社交帳號更新消息

【明報專訊】本港大熊貓「盈盈」前日凌晨誕下龍鳳胎，兩姊弟體重分別122克及112克，較一般大熊貓出生時平均約130至150克輕，且叫聲不響亮，海洋公園動物及保育部主管祝效忠昨稱反映大熊貓狀態「非常脆弱」，並指兩姊弟發育不完整，未來三四日的「收水期」是「存活關口」，需以餵飼及催便確保其進食及排便穩定，待體重持續回升才能健康成長。被問到大熊貓增至6隻會否增加人流及商機，海洋公園主席龐建貽形容「打了支強心針」，希望有助增加人流收入，亦會考慮大熊貓帶來的每個商機，與其他單位及商業機構合作。

盈盈現年19歲，相當於人類的57歲，是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。祝效忠稱野生大熊貓若誕下雙胞胎，「媽媽」只有足夠能力照顧較強壯的嬰兒，會放棄較弱的嬰兒，故在人工環境下誕雙胞胎較易控制，園方可安排另一嬰兒在育嬰箱照顧。他稱雙胞胎均先接受人工照料，由獸醫團隊及兩名中國大熊貓保護研究中心專家負責，後者待大熊貓穩定下來才返四川。

稱熊貓增加「打強心針」

盼帶動人流收入

樂樂及盈盈榮升父母消息於前日公布，被問到園方是否最近才獲悉盈盈懷孕，祝效忠稱大熊貓每年3月發情期後，不論是否懷孕，雌性大熊貓均出現食量減少及休息時間變長的繁殖徵狀，最快生產前14日做超聲波檢查才能確認。他指大熊貓與人類一樣，懷孕時較煩躁及敏感；即使盈盈與護理員關係良好及訓練熟練，懷孕期亦不怎配合護理員護理，因此盈盈願接受超聲波檢查時，已接近生產時候，「當時評估可能一兩天，甚至最多得幾天」，故確認牠懷孕後便集中精神預備生產安排。

至於大熊貓寶寶何時與公眾會面，海洋公園稱希望牠們早日與公眾見面，惟龍鳳胎暫時比較脆弱，目前聚焦照顧牠們，確保未來健康快樂成長，適時公布進一步消息；園方昨已開設大熊貓專屬的社交媒體帳號，包括Instagram、小紅書及抖音，更新大熊貓的消息。

先與盈盈樂樂同住

兩年後「或有計劃」

昨在四川大熊貓保護研究中心出席簽署儀式後，龐建貽在園方記者會交代雙胞胎後續安排。他稱，中央贈港的大熊貓將入住安安及佳佳故居「香港賽馬會四川奇珍館」，而港產大熊貓出世首兩年將入住盈盈和樂樂現居的「大熊貓之旅」，兩年後「可能有計劃進行」，「不久將來公園怎麼都會有些新設施」。他補充，護理團隊暫有足夠人手，有需要時會與研究中心安排。

龐又形容盈盈誕下雙胞胎是「奇蹟」，猶如本港運動員在巴黎奧運奪雙金、雙銅一樣「雙喜臨門」，期望讓全港巿民參與為港產大熊貓及中央贈港大熊貓改名，帶歡樂、喜悅及運氣給予本港。

作為大熊貓故鄉，四川近年積極塑造「熊貓之都」，發展相關文創產業。被問到海洋公園會否設計周邊商品等促進「熊貓經濟」，龐稱「在天氣許可情况下」公園近來人流很好，新冠疫情後亦有改善，財政狀况穩健。他稱會考慮大熊貓帶來的每個商機，有信心與其他單位及商業機構合作，看看如何增加收入。

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