【Emily】張竹君離開防護中心 調任衛署顧問醫生

【明報專訊】新冠疫情期間多次主持疫情記者會嘅時任衛生防護中心傳染病處主任張竹君（圓圖），最近調離佢任職20年嘅衛生防護中心，轉任衛生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康），原職由衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮兼任。政府電話簿顯示，張竹君休緊假，下周一復工。
張竹君1991年喺港大醫學院畢業，至今加入衛生署逾20年，該署喺2004年成立衛生防護中心後，佢加入中心先後出任首席醫生、社會醫學顧問醫生（傳染病）。中心喺2019年底成立傳染病處並由張竹君出任主任，疫情期間佢多次主持記者會，廣為大眾認識。
歐家榮接任傳染病處主任
衛生署回覆話，張竹君已調任同屬首長級嘅社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康），帶領該署轄下家庭及學生健康處，「以貫穿人生歷程」嘅公共衛生模式促進本港兒童、婦女同家庭健康，有關調任係署方醫生職系人員正常安排。
資料顯示，張竹君新舊職位同屬首長級薪級第2至4點，月薪介乎19.5萬至27.3萬元，新崗位所屬部門近年曾處理監察整體兒童生長趨勢嘅「新生長圖表」，同疫後學童肥胖、近視情况。
衛生署話傳染病處主任一職由歐家榮醫生兼任。翻查資料，歐家榮喺疫情期間任傳染病處首席醫生，有時會接替張竹君主持記者會，佢今年初已升為衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任。