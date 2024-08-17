【Emily】張竹君離開防護中心 調任衛署顧問醫生

張竹君1991年喺港大醫學院畢業，至今加入衛生署逾20年，該署喺2004年成立衛生防護中心後，佢加入中心先後出任首席醫生、社會醫學顧問醫生（傳染病）。中心喺2019年底成立傳染病處並由張竹君出任主任，疫情期間佢多次主持記者會，廣為大眾認識。

歐家榮接任傳染病處主任

衛生署回覆話，張竹君已調任同屬首長級嘅社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康），帶領該署轄下家庭及學生健康處，「以貫穿人生歷程」嘅公共衛生模式促進本港兒童、婦女同家庭健康，有關調任係署方醫生職系人員正常安排。

資料顯示，張竹君新舊職位同屬首長級薪級第2至4點，月薪介乎19.5萬至27.3萬元，新崗位所屬部門近年曾處理監察整體兒童生長趨勢嘅「新生長圖表」，同疫後學童肥胖、近視情况。

衛生署話傳染病處主任一職由歐家榮醫生兼任。翻查資料，歐家榮喺疫情期間任傳染病處首席醫生，有時會接替張竹君主持記者會，佢今年初已升為衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任。