【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架

【明報專訊】噚日係全國生態日，特區政府與深圳市政府簽署《「梧桐山-紅花嶺生態廊道」建設合作框架安排》，提升兩地生態聯繫及保育生物多樣性方面嘅合作。政府未來兩周將聯同30間非政府機構，推出全國生態日活動，包括免費生態導賞團、夜間導賞工作坊等。環保署噚日就率先推出「即日限定」嘅「特別折扣日」，「綠綠賞」積分計劃用戶可於手機程式，以81.5%所需積分兌換禮品嘅電子禮券，例如要300分兌換嘅廁紙，只需244分就換到一卷。
署理政務司長卓永興噚日出席第二屆全國生態日啟動禮致辭時提到，紅花嶺郊野公園今年3月列入本港第25個郊野公園，令本港逾四成土地受法例保護。佢又話政府正為全港第8個海岸公園、即北大嶼海岸公園做法定程序，預計11月完成，以加強對中華白海豚及其他海洋生物保育。
除咗郊園同海岸公園，卓永興話政府正積極落實北部都會區設立三寶樹濕地保育公園，提升后海灣一帶生境質素同生物多樣性，增加北都嘅環境容量，達至保育與發展並存。
今年全國生態日主題為「加快經濟社會發展全面綠色轉型」。噚日來港見證簽署協議嘅深圳市規劃和自然資源局長徐松明話，香港生態保育發展良好，係全球綠色低碳發展嘅典範城市，一直係深圳學習嘅榜樣，兩地簽署框架協議，期望雙方喺自然資源同生態保護領域合作交流。