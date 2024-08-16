【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架

【明報專訊】噚日係全國生態日，特區政府與深圳市政府簽署《「梧桐山-紅花嶺生態廊道」建設合作框架安排》，提升兩地生態聯繫及保育生物多樣性方面嘅合作。政府未來兩周將聯同30間非政府機構，推出全國生態日活動，包括免費生態導賞團、夜間導賞工作坊等。環保署噚日就率先推出「即日限定」嘅「特別折扣日」，「綠綠賞」積分計劃用戶可於手機程式，以81.5%所需積分兌換禮品嘅電子禮券，例如要300分兌換嘅廁紙，只需244分就換到一卷。