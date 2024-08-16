兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月

求情稱弱智 官：犯案精密未見低智

36歲被告陳家穎任職外賣員及文員，月入9000元。辯方求情稱，被告幼時被診斷有輕度弱智，交談時覺被告單純，只因交友不慎被唆使犯事。被告還押期間已接受宗教輔導反省，望獲輕判，盡早重投社會。

法官判刑時稱案件嚴重，被告犯案手法相當精密及有部署，未見低智商；被告案底「差勁」，25項刑事紀錄中8項為欺詐，餘下與不誠實罪行有關，今次再犯可見過去判刑對被告未具阻嚇，原考慮判囚42個月，因被告及早認罪獲三分之一減刑，最終判囚28個月。

案情指出，被告2022年5至7月在網上訛稱以折扣價出售迪士尼年票、酒店套票、商品及餐飲服務、安排升級酒店房間，亦有售Mirror演唱會門票，吸引買家聯絡。有買家甚至在被告告知價格前已自行提出房價金額並付款。買家經轉數快付款後，被告失去聯絡。

稱初時貪得意 後變貪財

警方同年7月拘捕被告，她在警誡下表示「其實我已經盡力幫佢哋訂緊酒店，但真係未book（預訂）到」。被告於錄影會面稱，曾透過迪士尼官網為部分買家預訂樂園酒店，買家只需繳付折扣價，被告負責差價。被告之後獲介紹予其他買家，但因成本過高、訂單過多等原因，被告無法繼續提供折扣。她又說，6月初起因貪念，在收取買家金錢後花光，重視金錢多於履行交易，完全沒有為其餘買家購票及安排服務。

【案件編號：DCCC 922/23】