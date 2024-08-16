兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月

【明報專訊】女文員在網上以折扣價兜售香港迪士尼樂園年票、酒店套票及Mirror演唱會門票等，以「轉數快」收錢後失去聯絡，兩個月內160名受害人損失合共近100萬元，其中90人因購買迪士尼年票受騙，最多損失逾5萬元。女文員昨在區域法院承認6項欺詐罪，被判囚28個月。案情指被告在警誡下稱，最初「貪得意」在網上聲稱以折扣價賣票，之後起貪念將錢「袋咗落去個袋度」。
求情稱弱智 官：犯案精密未見低智
36歲被告陳家穎任職外賣員及文員，月入9000元。辯方求情稱，被告幼時被診斷有輕度弱智，交談時覺被告單純，只因交友不慎被唆使犯事。被告還押期間已接受宗教輔導反省，望獲輕判，盡早重投社會。
法官判刑時稱案件嚴重，被告犯案手法相當精密及有部署，未見低智商；被告案底「差勁」，25項刑事紀錄中8項為欺詐，餘下與不誠實罪行有關，今次再犯可見過去判刑對被告未具阻嚇，原考慮判囚42個月，因被告及早認罪獲三分之一減刑，最終判囚28個月。
案情指出，被告2022年5至7月在網上訛稱以折扣價出售迪士尼年票、酒店套票、商品及餐飲服務、安排升級酒店房間，亦有售Mirror演唱會門票，吸引買家聯絡。有買家甚至在被告告知價格前已自行提出房價金額並付款。買家經轉數快付款後，被告失去聯絡。
稱初時貪得意 後變貪財
警方同年7月拘捕被告，她在警誡下表示「其實我已經盡力幫佢哋訂緊酒店，但真係未book（預訂）到」。被告於錄影會面稱，曾透過迪士尼官網為部分買家預訂樂園酒店，買家只需繳付折扣價，被告負責差價。被告之後獲介紹予其他買家，但因成本過高、訂單過多等原因，被告無法繼續提供折扣。她又說，6月初起因貪念，在收取買家金錢後花光，重視金錢多於履行交易，完全沒有為其餘買家購票及安排服務。