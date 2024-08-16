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港聞

港聞二

指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核

【明報專訊】香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉被指於2021年非禮兩名女子，在其中一名事主的案件被裁定非禮罪不成立，不久後被控非禮另一事主。他前日入稟高等法院申請司法覆核，指警方以同一個案件編號跟進兩宗非禮事件，再次起訴是「一罪兩審」。他質疑警方未索取法律意見就提控，要求推翻檢控決定。

指警同一案件編號查兩宗

早前一案罪脫 後被控另一宗

申請人為黃子偉，建議答辯人為律政司長。入稟狀指出，黃涉於2021年7月至9月非禮女子X，以及同年1月至5月非禮女子Y，警方使用同一案件編號立案調查。2022年8月19日，黃被指在警方錄影會面承認拍打X和Y的大腿。經審訊後，裁判官裁定黃非禮X罪名不成立，拒納黃的招認口供呈堂。

入稟狀指出，涉及X的案件審結後，警方今年5月31日再次拘捕黃，控告他非禮Y。今年7月18日，黃去信律政司要求覆核起訴決定，律政司一周後表示會繼續起訴。黃質疑兩宗非禮事件的警方案件編號相同，裁判官已裁定他非禮X罪脫，警方不可依賴涉及X和Y的同一份調查報告，再次起訴構成「一罪兩審」（double jeopardy）。

入稟狀提及，Y報案前曾與X商討事件，黃質疑有人揑造證供，遂入稟提請司法覆核，挑戰律政司的檢控決定。

翻查資料，黃子偉被指摸X胸部和大腿等，經審訊裁定3項非禮罪不成立。裁判官彭亮廷當時表示，無法穩妥信納X的證供屬實，但指控方舉證未達標準，不代表「完全無事情發生」。根據司法機構網頁，黃被控兩度非禮Y的案件，將於8月19日答辯。

【案件編號：HCAL 1337/24】

相關字詞﹕司法覆核 非禮 助教 女足港隊

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