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港聞二

被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水

【明報專訊】由前特首梁振英的妻子梁唐青儀發起的非牟利機構「齊惜福」，遭建築公司入稟小額錢債審裁處追討共約21.7萬元裝修、冷氣及電力工程尾款及有關訟費。梁唐青儀一方早前提出3項反申索，追討租金損失及善後工程等費用共22.5萬元，昨於案件再訊時一再強調涉案工程質素欠佳，「日日喺廁所倒湧糞水」，現已尋找專家證人撰寫檢查報告。暫委審裁官麥銘賢將案件排期於明年2月5日作審前覆核，同月26及27日審訊。

建築公司追21萬尾數

齊惜福反申索22萬

申索人為「意．建築」；被告為齊惜福。申索書指出，被告於2021年1月18日、5月4日、6月3日，委託申索人安裝冷氣設備、安裝電力項目系統設備，以及裝修長沙灣麗閣邨麗薇樓地下5A及B號舖，3項工程合約總費72.8萬元，完工後被告尚欠付37.2萬元尾款。由於小額錢債審裁處每份申索書的申索上限為7.5萬，申索人僅追討共21.7萬元，放棄餘額。

被告一方的反申索書則指出，申索人未能完成電力工程，預繳費用超過已完工項目費用，亦令被告需安排其他公司完成工程項目，未能如期營業。另外，冷氣系統沒有接駁電力，需由第三方更換及安裝掛牆冷氣機。就裝修費，被告追討申索人未工項目費用、廚房及士多房後加工程手尾費用，以及工程延誤而導致的租金損失。3項反申索涉款共約37萬元，被告追討共22.5萬元，放棄餘額。

梁唐：正找專家撰報告

官質疑事隔3年證據價值

梁唐青儀昨在庭上申請呈交補充文件，解釋因同事離職及需時蒐集資料及尋找專家證人，現已尋找註冊工程師及檢查設施和機電裝置。審裁官提醒，事隔3年檢查結果的證據價值或成疑；梁唐青儀稱過去3年未享受到工程成效，冷氣會斷線，污水渠倒灌，問題不是隔兩年就消失，現正聯絡房署尋找專家證人。審裁官表示被告的反申索書未提及渠務問題，最終批准被告於10月10日或之前呈補交文件，如有需要可修訂反申索書。

【案件編號：SCTC 39015/21等】

相關字詞﹕小額錢債審裁處 工程項目 齊惜福 梁唐青儀

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