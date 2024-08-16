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非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁逼醉酒女下屬替自己口交等，其後又涉襲擊該女下屬和兩名男下屬，陸否認7罪，昨續在區院受審。女事主供稱陸在分區猶如「山寨王」，而她只是「好微細好微細嘅一粒塵」，哭稱第三次性侵事件前曾表明不願到廁所，已盡力但還是無法保護自己。她又激動稱與前男友一起4年守身如玉，對陸的侵犯行為「無一刻係情願」。案件昨午開庭時，屏風後傳出X的嘔吐聲，控方稱X嘔吐不止，法官將案押後至今日，讓X休息。

3項非禮發生於2022年6月22日至翌日凌晨。辯方大律師鄭明斌昨繼續盤問事主X，以慢鏡逐格播放報稱兩次非禮事件發生後，即23日零時04分在粉嶺聯和墟街市及熟食中心的畫面。X稱被告陸振中（43歲）拍醒她後，她曾揮手示意不想去廁所，並望向督察蔡文浩；被告拒絕讓蔡扶她，又做了一個手勢着蔡不要跟來。

X稱被告身形高大，而她喝了酒，「如果我有能力，我已經搵咗我男朋友嚟接我，我就係冇能力先由6點坐到12點都冇走啊！」X語畢嚎哭，重複大叫說身體不適，法官休庭片刻。休庭後辯方續問道，既然X不想去廁所，為何隨後站起，X解釋當上級說話，下屬要一同起身，因此她和蔡也有起身。

「成日講要報警 唔係咁易同人講」

X續稱，被告是警司，更是沙頭角警區指揮官，權力「係幾咁大」，而她不計受訓，案發時工作未滿一年。X再度哭稱：「佢可以話係『山寨王』，我只係好微細好微細嘅一粒塵咋……我可以點呀？你（辯方）不如教我。」X強調已盡力保護自己，「成日講要報警，唔係咁容易同人講發生咩事……我只係一個女仔嚟咋，雖然我係一個警察」。X說事件至今兩年仍未完結，庭上作供不斷回憶，「我真係好辛苦，我又可以同邊個傾？我只係可以同我自己呀！」

指有人無喝酒 見被帶廁所「冇出聲」

辯方表示，X的時任男友曾於22日晚上11時許、即X遭兩次侵犯後致電給她，X確認通電後告知男友自己喝醉，蔡文浩接過電話與男友討論送她回家事宜。辯方模仿哭泣聲，追問X何不即時向男友求救，X解釋現場有更高級的總督察，有人無喝酒，他們看到一名男性主動帶女性去廁所不止一兩次「都冇出聲」，當時若然她懂得處理，便不會忍無可忍才將事情和盤托出，而事實上她甫下車便告知男友。

被質疑口交可「咬實棚牙」

稱若反抗或被「打死」

辯方質疑X口交時可「咬實棚牙」，X稱被告強抱她至動彈不得，「重複又重複做一啲膽大包天嘅行為」，若反抗或被「打死」。X痛哭說：「我有冇咁嘅勇氣反抗佢呀？我有勇氣已經即刻報警，唔使忍氣吞聲咁耐，我呢兩年嚟都好辛苦，我唔想有第二、三、四個受害人呀，你明唔明呀？」

X又說無法想像被告作為她的上司、一名她認識的人會性侵她，她與前男友交往4年來守身如玉，「唔好話我對被告嘅行為我會接受，我係唔情願，我冇一刻係情願呀」。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛 非禮 陸振中 警司

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